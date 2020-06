Pablo Rago rompió el silencio tras quedar sobreseído en una causa por abuso sexual

En diciembre de 2019 Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual por la actriz Érika Basile y tras ser sobreseído en marzo por el juez Walter José Candela, habló por primera vez y relató el difícil momento que atravesó. "No le guardo rencor", sentenció.

En diálogo con Catalina Dlugi en el programa "Agarrate Catalina" (La Once Diez) Rago se refirió a la causa y al impacto que tuvo en su rutina diaria y en su carrera en los medios. "Fue muy difícil, perdí muchos trabajos. Pero no guardo ningún rencor", expresó, haciendo hincapié en que no iniciará acciones legales contra ella y refiriéndose con buen ánimo al movimiento Ni Una Menos.

"En el caso de una mujer que denuncia acoso, abuso o maltratos, siempre tiene que ser escuchada. Esto tiene que ser así porque antes una mujer iba a una comisaría a hacer una denuncia porque el marido le había pegado y el policía le decía: '¿Y vos qué hiciste?'", reflexionó Pablo Rago, quien tras la denuncia en su contra fue separado de la promoción de su última película "El robo del siglo". Al respecto, comentó que se sintió "muy cuidado por la producción" y que la decisión tomada fue la correcta.

Por último el actor relató su calvario durante el proceso judicial y agradeció la contención de su entorno. "Me afectó muchísimo. Perdí posibilidades de trabajo , perdí plata por abogados, psicólogos, psiquiatras. La verdad es que lo lamento muchísimo", cerró Rago.