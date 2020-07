Novaresio usó el "himno de la Mona" para instalar un debate y lo cruzaron en las redes

Luis Novaresio salió a plantear un debate acerca de la nueva versión del Himno Nacional Argentino de la Mona Giménez. Por ello, las redes estallaron y salieron a cruzar al conductor de Animales Sueltos.

"¿Homenaje o falta de respeto? La versión del Himno Nacional de la Mona Jiménez", se titula una nota publicada en su portal web, luisnovaresio.com.ar donde plantea el debate sobre la canción. "para mí, muy lindo", dijo él.

Sin embargo, el debate no gustó en las sociales y no lo perdonaron. Salieron a cruzar a Novaresio y a defender al cuartetero cordobés por la versión. Mucho enojo por la crítica. "No sea obtuso, Novaresio", le dijeron.