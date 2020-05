Luciano Castro estalló contra los empresarios que aumentan los precios y apoyó a Alberto Fernández

Luciano Castro se refirió al escenario político y económico actual. En medio de la cuarentena, desde su casa, el actor pidió un poco más de conciencia social y se enfureció al hablar de quienes buscan sacar provecho de la situación remarcando precios. Además, se animó a respaldar al presidente.

En diálogo con Intrusos, contó cómo son sus días desde que hace 50 días comenzó el período de aislamiento obligatorio y explicó cómo es la situación de los actores que no la están pasando bien. "Hay una fantasía de que los actores vivimos una vida hollywoodense y no es así. Muy pocos son millonarios y se pueden dar el lujo de no trabajar. Yo tenía una gira por todo el país que no la puedo hacer, tenía una película para filmar que no la puedo hacer", reconoció a la vez que se sinceró: "Pero debo reconocer que hay gente que está peor que nosotros entonces es muy delicado el tema. Entramos en un cuello de botella donde debe haber prioridades".

En ese sentido, se refirió a Alberto Fernández y aseguró que sabe que tiene en cuenta la situación de los trabajadores, incluso la de los actores. "Sé que el presidente cuando abre su agenda tiene el tema de actores en mente, cuando hace una semana no estábamos en los planes de nadie", lanzó.

"Tampoco quiero que flexibilicen y tengamos que volver para atrás como ese viernes con los jubilados en el banco, que cuando lo veía me daba la cabeza contra la pared. Una vez que arrancamos con el diario del lunes y pasa ese desmadre. Lo mismo me pasa con lo nuestro: no quiero que volvamos a actuar y que a la semana tengamos que volver todo para atrás", opinó.

Castro también fue duro con comerciantes y llamó a tener una actitud más solidaria y consciente. "Hay que aunar intereses, volver a la mesa inicial y establecer prioridades porque cuando veo que hay gente que no tiene agua, ni techo, mi discurso se vuelve efímero. Cuando sale alguien y dice que se está muriendo de hambre me tengo que callar la boca. Vamos a tener que ser generosos de verdad para que vuelva a reactivarse todo. No hablo solo de actores, hablo de un país en general. Te pongo el ejemplo de los cigarrillos, que te dicen 'llevate un paquete y un chocolate por $600'. Dale, hijo de puta, ¿me estás cargando? Ni hablar de la gente que remarca precios". Y agregó: "Hay gente que se está cagando de hambre ¿y vos le subís los huevos? Todos tenemos que ser generosos de verdad para que esto vuelva a funcionar, si no, la vamos a pasar mal todos. Por eso me da bronca los pelotudos que no acatan un decreto".

"Yo no creo que este gobierno quiera quedar en la historia por esto. Asumieron en diciembre y les cayó una pandemia en enero, ¿sabés lo que es eso?", ironizó y argumentó: "la mesa chica del presidente, con el Gabinete, deben pegarse la cabeza contra la mesa. Ahí es donde uno tiene que pensar y ser generoso".