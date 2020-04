Pamela David se instaló en los medios como conductora gracias a su paso por la pantalla de América, grupo del que es dueño su marido, Daniel Vila. Pero ahora, después de haber terminado con su programa Pamela a la Tarde en diciembre, arremetió contra el canal.

En diálogo con el programa radial Por si las moscas, la modelo aclaró: "Yo hoy no entro en el ADN de América, cuando me fui fue una decisión muy dura para mí. La verdad es que fue una decisión muy difícil, pero no extraño. En el canal no encontré lugar para hacer lo que a mí me gusta hacer".

"Me gusta lo que puedo hacer ahora en Instagram. Si algún día aparece una oportunidad para lo que estoy haciendo en un canal, genial. Pero ahora meterme en la vida del otro, la historia de un panelista contra otro, el invitado que falta el respeto, te dice cualquier cosa en la cara… No tengo ganas", destacó.

En el mismo sentido, la exGran Hermano aclaró: "Yo el año pasado me di cuenta que la gente necesitaba sanar, necesitaban relajar, encontrarse con el interior de sí mismos. Por eso sentí que era el momento de arrancar con los lives".