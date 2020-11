El ultramacrista Jorge Lanata rompió el silencio sobre la inesperada renuncia de Diego Leuco, que lo suplantaba cuando el periodista estrella de Clarín se ausentaba, y reveló quién será su reemplazante en Radio Mitre.

Leuco dejará el programa de esa emisora del Grupo Clarín, denominado Lanata sin filtro, después de siete temporadas ininterrumpidas. Sobre una supuesta pelea con el conductor o algún miembro del equipo hasta cuestiones de índole personal, la estrella de Clarín trató de dejar todo claro. "Es fácil imaginarse lo que pienso de Diego Leuco porque es la persona que me reemplaza cuando no estoy; él va a hacer otras cosas, seguro va a empezar a hacer tele", comenzó Lanata.

Y agregó el conductor durante la apertura de su programa: "Y en algún momento, esto lo hablamos cuando nos juntamos en mi casa, nos volveremos a cruzar, porque este mundo es chiquito".

Leuco se refirió a su salida y señalo que su salida no se debe a un problema con Lanata. "Hay gente que se decepciona cuando no hay quilombo. Me llamaban para preguntar y cuando les decía que estaba todo bien, se decepcionaban. Yo ya había hablado con Jorge de que a fin de año dejaba el programa", aclaró Leuco.

Emocionado, destacó Lanata: "Fueron muchos años. Yo no recuerdo haber estado tanto tiempo en ningún lado". "Yo tampoco. Estuve en DDM (El diario de Mariana), pero no tanto tiempo", acotó Leuco y añadió: "Estoy súper contento y además me quedo hasta fin de año".

Quién será el reemplazante de Leuco

Sobre el final, Lanata contó quién lo reemplazará. "En enero se va a incorporar Gonzalo Sánchez, que trabajó en Clarín y Crítica de la Argentina. Con él estuvimos en China haciendo documentales y seguro ya lo conocen. Esta es la historia señores", finalizó el conductor.