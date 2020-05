La pelea entre Fredy Villarreal y Marcelo Tinelli que casi los lleva a los golpes

A pocos días del regreso de Showmatch a la televisión, Fredy Villarreal recordó una anécdota de cuando se peleó con Marcelo Tinelli durante un partido de fútbol en Uruguay y casi terminan a las trompadas.

En diálogo con Bentida TV, el humorista contó un episodio que nunca había trascendido en los medios, de una ocasión en la que se había enfrentado con el conductor del ciclo.

"Me peleé con Marcelo, casi me agarro a las trompadas", comenzó relatando a partir de una historia similar que había tenido cuando trabajaba con Gerardo Sofovich. Y continuó: "Te la cuento rápido, partido de fútbol en Uruguay, casi nos vamos a las manos". "Nos separa Galaretto", aseguró Villarreal.

Ante las preguntas de cómo fue que terminó todo, se sorprendieron con el final. "Vuelvo al hotel, subo al décimo piso y no me anda la tarjeta de la puerta. Cuando bajo, en el quinto sube Marcelo solo. Es decir, de casi agarrarnos a las trompadas nos encontramos solos en el ascensor. Nos miramos, nos reímos, nos abrazamos y todo terminó", concluyó.

El actor recordó el suceso después de que en PH contara qué había pasado durante su primera participación en La Peluquería de Don Mateo, en 2003, producido por Sofovich. "Fue la primera semana que trabajé con él. Tenía una manera de trabajar muy exigente, creo que todo el mundo sabe eso. En una escena le dije: 'Gerardo, yo en este ambiente de mierda no puedo trabajar'. '¿Cómo?'”, le preguntó Sofovich.

El productor se enfureció cuando el humorista le hizo aquel planteo y casi terminan a las trompadas. En ese momento, apareció Gustavo Sofovich que los separó. "Yo tiré la peluca y me fui al camarín. Golpearon la puerta, era Gustavo. 'No pasa nada, con mi viejo me cago a trompadas siempre y no pasa nada. ¡Me cagué de risa!", sostuvo.