La operación mediática que reveló Alberto Fernández en vivo por TN

En medio de las distintas operaciones de los medios cercanos al poder económico, el presidente Alberto Fernández salió al cruce de las diferentes versiones que lanzaron sobre varios temas para generar descontento. En una entrevista, incluso, pidió a una periodista que "estudie más para poder opinar".

La consulta de Luciana Geuna, periodista de TN, iba dirigida al pedido que hizo Ricardo Jaime y Martín Báez a la Justicia para tener prisión domiciliaria. Sin embargo, quedó completamente en offside cuando, después de insinuar que el Gobierno había tenido algo que ver con ese pedido, el presidente le explicase paso por paso.

En su comentario, Aberto Fernández reveló que la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene a cargo a Horacio Pietragalla y disparó: "Hubo un detenido, Ricardo Jaime, que pidió que se cite la SDH. Pero el que pidió la libertad fue la defensa y no el Gobierno. El Gobierno no pidió nada y no acompañó". Después salió en defensa de las operaciones y disparó: "¿Por qué voy a echar a un funcionario si está haciendo su trabajo como corresponde?".

Un minuto después, ante la insistencia, apuró: "El problema son ustedes porque hacen una mala lectura" y, luego, el Presidente atacó a las operaciones: "Arrancn a decir que el Gobierno pidió que liberen a alguien y el Gobierno no pidió nada". La palabra del mandatario apareció porque, justamente, fue citado ante el pedido de la defensa.

Finalmente, cerró: "Si ustedes está n planteando que el Gobierno Nacional pidió la libertad de algo que no es parte, el problema lo generan ustedes".