Juan Di Natale cruzó a Baby Etchecopar y los discursos de odio

El conductor Juan Di Natale salió al cruce de los discursos de odio que levantan operadores periodísticos como Baby Etchecopar y consideró que “no deben ser permitidos los discursos de odio, y creo que eso no es censura”.

En una entrevista con Clarín, el periodista se mostró interesado en el debate que se generó en torno a la libertad de expresión y los discursos de odio que comunicadores Etchecopar encabezan.

“Por supuesto que me interesa el tema de la libertad de expresión y siento que tenemos que tener una medida en nuestras palabras, ciertos modales. Poner a prueba la libertad de expresión sacándonos y diciendo cualquier guarrada tampoco le veo mucho sentido”, criticó el conductor.

Asimismo, aclaró: “Creo que está bien cuidar las formas, aunque a la vez valoro el exabrupto. Cuando vos tenés la oportunidad de pensar lo que vas a decir tenés que demostrarlo y hacerte cargo de eso”.

“Creo que no deben ser permitidos los discursos de odio, y creo que eso no es censura. La censura en relación a un consenso de lo que todos consideremos discurso de odio, no es censura. Es otra cosa”, aseveró Di Natale y sostuvo que “es un cuidado, una puesta en práctica del respeto por el otro en el discurso público”.

En ese sentido, subrayó: “Los discursos de odio no tienen que ser censurados, pero tienen que ser señalados y denunciados. Y no se los puede alentar de ninguna manera”. Por último sentenció que está “en contra de cualquier forma de censura y limitación de la libertad de expresión pero también es libertad de expresión la de denunciar un discurso de odio”.