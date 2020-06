Insólito editorial Jonatan Viale sobre violencia institucional para defender a Mauricio Macri

El periodista ultramacrista Jonatan Viale habló de violencia institucional y a las gestiones llevadas adelante durante los últimos años en los ministerios de Salud y Seguridad. Para pegarle al gobierno de Alberto Fernández, defendió el accionar represivo del gobierno Mauricio Macri.

Pese a que el conductor no criticó la mano dura del macrismo ni cuestionó la violencia de fuerzas de seguridad en casos emblemáticos en los últimos cuatro año, como por ejemplo el de Santiago Maldonado, ahora se animó a comparar políticas de Estado.

En 2017 cuando la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el expresidente Macri se fotografiaron junto a Luis Chocobar, el policía que mató a un menor por la espalda, Viale hizo una encuesta en Twitter para sondear si era correcto o no procesar al policía.

En marzo el periodista volvió a referirse al caso y criticó que al homicida "los kirchneristas lo llamaran asesino" y que se negaran a la compra de las pistolas taser.

Pero ahora, se dio vuelta y criticó una supuesta falta de énfasis de apoyo a la familia por parte de los funcionarios en el caso de Luis Espinoza, el peón que fue baleado y golpeado hasta su muerte por policías en Tucumán.

Aunque tanto la ministra de Seguridad, Sabina Frederic como el presidente y varias figuras del gobierno se expresaron al respecto y repudiaron los hechos, Viale salió al cruce.

"Dicen que no es momento de hacer política y que viene una Argentina unida, pero evidentemente no pueden con su genio. ¿Qué hubiera pasado con Macri si mandaba al Ejército a las villas de La Matanza, si la policía masacraba al peón rural Luis Espinoza en Tucumán, si cerraban una villa en el Sur del Conurbano bonaerense, si la ministra de Seguridad salía confesar que estaban haciendo cyber patrullaje en las redes sociales y controlar el humor social?", cuestionó el conductor. Y agregó: "No sabemos si Macri hubiera hecho un bien o mal Gobierno durante la pandemia. Lo más probable es que no, pero lo que es seguro es que en Argentina rige una doble moral espantosa".

"En algún momento esto deberá terminar, pero no se escandalicen porque eso no se lo creo a nadie. En Argentina todo depende de quién haga las cosas, pero el problema es que no tenemos tiempo para perder en estas discusiones inútiles. Muchos en el oficialismo y la oposición siguen sin entender la magnitud de la crisis que estamos viviendo", sostuvo.