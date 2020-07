Guido Kaczka rompió el silencio: ¿reemplaza a Suar en El Trece?

Hace tiempo que se rumorea que tras cumplir dos décadas como gerente de programación de eltrece, Adrián Suar podría dar un paso al costado y dar por terminado su ciclo en el canal del solcito. Y los posibles reemplazos serían Mariano Chihade o Guido Kaczka. Si bien el esposo de Mariana Fabbiani pisa fuerte para ocupar el cargo, el conductor del programa de entretenimientos lanzó picantes declaraciones.

“Se habla mucho de esas cuestiones, pero adentro siento que está todo bien firme en el canal en cuanto a programación y cómo se viene laburando. En general, la televisión la pienso muy en el presente, no lo digo para evadir ninguna respuesta. Hoy no me veo porque estoy muy parado en la conducción. Hoy no lo veo pero no lo descarto a futuro”, explicó el conductor de "Bienvenidos a bordo", en diálogo con Pablo Montagna (Rivadavia).

Y agregó, con respecto a su trabajo en la pantalla chica: “Toda mi vida hice mucho de todo en televisión. De chiquito terminaba de grabar y me quedaba en el canal como si fuera un club. Me gusta todo de la televisión la conducción, la producción, la programación. Es una industria que mientras más conocés, mejor”. También, confirmó que si bien el programa sale grabado y se activaron todos los protocolos sanitarios, "no puedo decir que vaya a ser lo mismo".

Por último, se mostró firme con respecto a la pelea con Telefe para ver quien se queda con el rating. “Le doy bola pero también entiendo que tengo un calendario largo y no tengo un ritmo de desesperarme porque tiendo a pensar que siempre se va a ir acomodando. De golpe arranca una novela como “Jesús” y es mucha novedad pero después se empieza a acomodar”.