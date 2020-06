Gritos, insultos y amenazas: Yanina Latorre explicó por qué no fue al programa de Ángel de Birto

Yanina Latorre volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo. Después de que Ángel de Brito la echara de su programa en vivo y la denunciaran por violar las medidas de seguridad sanitarias frente al coronavirus, ahora fue tendencia por una serie de mensajes y un video que compartió en redes donde insulta y amenaza a un colega.

Hace unos días, la panelista fue denunciada por Ulises Jaitt por abrazar y besar a Santiago Maratea en el piso de Canal 13 incumpliendo las normas de higiene y seguridad en el marco de la pandemia.

Además, se peleó al aire con el conductor de Los Ángeles a la Mañana, quien le pidió que se retirara del piso en cámara.

Tras los complicados episodios, la mediática faltó unos días al trabajo y como la noticia sorprendió a todos, comenzaron los rumores. Aunque la mediática explicó que su ausencia se debía a razones personales, el periodista Pablo Montagna intentó conocer si había otros motivos.

Por eso, la panelista despotricó en su Twitter y luego a través de una grabación atacó e insultó a Montagna."Che Pablo Motagna, dejá de llamar a todo el mundo preguntando por mi. ¿Por qué no me preguntas a mi directo? ¿Cuál es tu problema? Falté dos días a trabajar porque se me cantó la c*ncha", escribió primero.

Y continuó: "Si estás aburrido hacete c*ger por el ort*. ¡Nabo!". "Y otra cosita: ¿Ya contaste porqué te echaron de la radio o lo cuento yo? ¿Querés que hablemos de Nuria?", amenazó.

Luego, a través de la grabación, a los gritos, aseguró: "¿No hay ninguna panelista o panelisto o la c*ncha put* del pato, que falte al trabajo? ¿Saben que me tienen los huev*s al plato? El imbécil de Pablo Montagna llamando a todos para preguntarles si tengo coronavirus? No estoy en cuarentena, no tengo coronavirus. ¡¡¡Estoy en mi casa porque se me cantó la conch* bien cantada!!!"

