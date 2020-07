Fernando Iglesias respondió al ataque de Lanata: el periodista lo insultó en su programa

El diputado troll de las redes sociales Fernando Iglesias fue el elegido como protagonista de la sección “el boludo de la semana” del programa Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata. El siempre polémico legislador no la dejó pasar y usó Twitter para responderle al conductor y al ciclo.

“En un país en el que el Presidente flexibiliza la cuarentena en el peor momento, dice que no tiene plan económico y que Venezuela no es una dictadura para @PPT_oficial el #BoludoDeLaSemana soy yo. No se preocupen, cuando los vayan a buscar de nuevo los voy a defender como siempre”, consignó el diputroll.

Iglesias reconoció que se equivocó y criticó a Lanata, a quien dijo que defiende por su trayectoria profesional pero no su labor actual como periodista: “Fue un boludez, es cierto. Apreté mal el botón. Pero si la producción de @PPT_oficial que hace un programa levantando tweets mirara mi TL sabría cuántas veces por semana repudio explícitamente esos mensajes. Banco igual al Gordo por lo que hizo hace ya tiempo. Lástima el hoy”.

Y agregó: “No me molestó lo del #BoludoDeLaSemana que me adjudicó @PPT_oficial. Me lo tengo merecido por meter mal los dedos. Me molestó que Lanata pusiera en duda que se trató de un error involuntario. Toda una vida repudiando la violencia y los violentos. Fue inmerecido y gratuito. Ya está”.

Para cerrar ese descargo, el legislador opositor sentenció: “Con el gordo Lanata revivimos a la distancia el viejo antagonismo entre los garcas del Colegio San Martín de Avellaneda y los de la Escuela Normal Próspero Alemandri (ENSPA) a la que iba yo. Igual lo quiero”.