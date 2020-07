El llanto desconsolado de Alejandro Fatino al aire por una carta

Alejandro Fantino compartió una carta manuscrita que le envió una televidente con una historia de amor. La leyó al aire y se emocionó en cámara.

"Hubiera sido más fácil que te escribiera por las redes sociales, por Facebook, pero lo mío es una historia de amor. Y las historias de amor se escriben de puño y letra, no con el teclado. Y las historias de amor tienen una energía o fuerza que hacen que las cosas pasen o sucedan", comenzó diciendo el conductor y reveló que la autora era una mujer de 62 años, criada en el campo, que se había casado a los 23 con su esposo.

"Este año cumplimos 40 años de casados, tuve una vida feliz, hermosa, plena, digna. Crié dos hijos hermosos: la más grande de 38, el más chiquito de 35. Trabajé hasta los 40. Luego me quedé en casa porque creímos que uno de los dos tenía que estar en casa por si alguno de los chicos lo necesitaba. Nuestros hijos se fueron a estudiar a una ciudad más grande y ya nunca regresaron", aseguró.

Después de explicar que continuaba limpiándoles la habitación, como una manera de no sentir el nido vacío, llega el fragmento más emotivo: "Fue a mis 60 años que me di cuenta que estábamos solos en casa con mi marido. Antes, tal vez, no lo había asumido. Me había dado cuenta, pero no lo había asumido".

Luego, relató cómo conoció a un hombre, que se transformó en un amante, que también era casado y que el amor había surgido luego de intercambiar libros.

"Me di cuenta de que lo amo, que es la historia de amor que merezco vivir. ¿Pero cómo hago? Ni siquiera pude hablar con mis hijos. No quiero hacerlos parte de esto. ¿Qué debo hacer? ¿Jugármela? ¿Deberé vivir este amor en silencio y para mí?", preguntó en su carta.

"Me mató. Es una mujer que no sabe qué hacer, y estamos en este año... Es una historia de amor profunda. ¿Y sabés cuántas debe haber? Perdón que me emocione. Me parece que tiene que jugarse", afirmó Marcela Tauro después de escuchar el relato.

