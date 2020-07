El enojo de Longobardi: Lanata explicó por qué no puede estar al aire el periodista

En el pase de Radio Mitre, Marcelo Longobardi no para de cantar el himno de Francia y eso molesta a su colega, Jorge Lanata. “Qué malambo tiene en la cabeza. Está cada vez peor”, remarcó Lanata antes de asegurar que Marcelo Longobardi no puede estar al aire.

“Se pone violento“, acusó Jorge, mientras que el conductor de “Cada Mañana” contraatacó afirmando: “Al contrario. Yo me defiendo”. Y como suelen hacer, los operadores mediáticos encuentran cualquier oportunidad para atacar al gobierno de Alberto Fernández, incluso en estos juegos.

“Nadie te está atacando. Alberto te quiere”, indicó Lanata. “¿No viste el último mensaje? Vos sos como un puppy. Alberto te acaricia, te hace cariñitos en el pelo. Te trae los huesitos para que comas. Tenés correa, pero porque podés atacar o porque podés escapar. ¿Por qué te escaparías? Porque vos no sabés cual es tu bien, él lo sabe. Eso es amor, y vos no lo entendés. No estás acostumbrado al amor”, destacó Lanata.

Para tranquilizar a Longobardi, Lanata adelantó: “Tengo tu soldadito. El problema no es el soldadito, sino la producción alrededor del soldadito. Creo que voy a usar toda la mesa porque van creciendo”.