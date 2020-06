El 24 de junio no es un día más en la República Argentina. Es que entre tantas efemérides de cumpleaños destacados, de futbolistas gloriosos y hasta del fallecimiento del mítico Carlos Gardel, es Rodrigo Bueno quien también nos dejó en esta misma jornada. Un día como hoy, pero del año 2000, tras sufrir un fatal accidente a bordo de su Ford Explorer roja en el kilómetro 24,5 de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Es por esta razón que aquí lo recordamos de una forma diferente: más allá de tenerlo siempre presente por sus alegres canciones, esas que suenan hasta el día de hoy, el cantante también se destacó por dejar a Luis Majul en ridículo. Fue en vivo, al aire de su propio programa ('La Cornisa').

"Espero que tu programa dure 10 años, yo voy a durar muchos más", fueron unas de las palabras que el cuartetero eligió para contestar las insólitas y capciosas preguntas de Majul. Claro, este estilo fue siempre el que pregonó el periodista que, sorprendido por 'El Potro', quedó en offside una y otra vez.

El diálogo completo entre Rodrigo y Luis Majul

-¿Cómo te sentís?

-Me hacés reír, ¿cómo me siento después de qué?

-¿Cómo te sentís después de ver lo que hace tu vieja?

-Es una persona que tiene muchísima alegría, que me dio la vida. Me ha divertido toda la vida. Si tengo cosas de caradura, ahí está a la vista

-Te propongo algo: hacé este programa sin tomar cerveza.

-Bueno, trame un whisky.

-Los medios te aprovecharon y te sacaron el jugo. ¿Vos sos consciente de eso?

-Es ida y vuelta. Yo necesitaba de ese periodismo porque nosotros eramos muy marginados. No podíamos entrar a ciertos canales porque la música era de negros y se escuchaba a puertas cerradas un 24 o 31 de diciembre.

-¿Tomaste alguna vez droga?

-Yo me drogo, sí. Con el cuarteto. Subo al escenario, se me prenden todas las luces. Es una convulsión que me agarra por dentro y no puedo parar de moverme. Lo mismo que me pasa a mí, le pasa a cientos y miles de personas que me siguen día a día y permanentemente. La gente queda caliente con ese ritmo, con esa magia, con ese sabor.

-Cómo se vende el hombre.

-No me estoy vendiendo yo, estoy vendiendo a un equipo de trabajo que hace sonido, que hace iluminación. A un representante que trabaja por esto, esto es trabajo de equipo. Boca gana por todo el equipo, no gana por Palermo.

-Bueno, pero Boca se llama Rodrigo.

-Yo estoy en Boca de todos.

-¿Cuánta plata ganaste desde diciembre hasta ahora?

-Mucha.

-Mirá que te voy a seguir preguntando, ¿le tenés miedo a la DGI?

-No, ya fueron a averigüar todo al Luna Park y está todo válido. Por cinco o diez pesos que hay gente que paga una entrada y se lleva un momento de felicidad. Yo creo que no es el momento de hacer preguntas de dinero en un país que está a nivel económico.

-Es buena la respuesta.

-Tan buena como fue la pregunta.