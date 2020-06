Duro descargo de Mónica Gutiérrez a la chicana de Jorge Rial tras la entrevista en Villa Itatí

La semana pasada Jorge Rial se despachó fuerte contra Mónica Gutiérrez después de un mal momento que pasó al aire. Por eso, ella salió furiosa a responderle y lo acusó de subirse a una "campaña instrumentada por el kirchnerismo".

Hace unos días, Canal 13 envió un móvil a Villa Itatí para cubrir los contagios por COVID-19. La periodista macrista habló con una vecina, le preguntó si estaba embarazada y la respuesta no fue la esperada: "No, estoy gordita". Después, el video se viralizó en las redes sociales y la conductora se convirtió en tendencia por el vergonzoso momento que vivió al aire.

En Intrusos se refirieron al tema y Rial reavivó los fuertes enfrentamientos que tuvo con su colega en los últimos años, donde la acusó, entre otras cosas, de tapar las falencias del gobierno macrista, en especial al de María Eugenia Vidal, como cuando evitó cubrir las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. "Se le complicó porque no había ningún bote cerca", disparó, irónico, en referencia a las coberturas que sí realizaba durante la gestión de Daniel Scioli.

Ahora, Gutiérrez tomó el guante y enojada aclaró: "Estábamos en la Villa Itatí mostrando a gente que la está pasando mal. Es un momento en el que los comunicadores (ya no te digo los periodistas) tenemos que enfriar el mate y ubicarnos. No convertir hechos absolutamente irrelevantes en temas de rating".

"Aquello del bote fue una campaña instrumentada por el kirchnerismo hace cuatro años y medio, no es de ahora. A mucha gente no le gustó que yo hiciera una cobertura que fue muy intensa y recordada sobre la inundación en Luján. A partir de ahí, cada vez que caen dos gotas de agua se supone que yo tengo que estar metida con las botas en el agua. Un par de años después recrudeció esta campaña en contra mío, y él la retuiteaba y la retuiteaba", justificó.

Y profundizó: "Yo no entendía que un compañero del canal se prendiera en esa. Porque además, y ahora lo voy a decir, si en América TV no se cubrían más inundaciones ¡era porque no había presupuesto para mandar a nadie! ¿Me entendés? Yo, para responderle, debería haberme cagado en el canal donde laburaba, cosa que no hago porque nunca escupo en el plato donde como. Y él se prendió en esa y tuvimos un intercambio de tweets que yo le pregunté quién le pagaba para que hiciera esos tweets".

"No sigo enojada con él, pero yo no quiero entrar en una guerra con Rial porque mi salida de América no tuvo nada que ver con él, aunque hoy el pibe sea el niño mimado. No sé de qué antiguo rencor vive porque no me interesa, que diga lo que se le ocurra. Yo no me prendo en una guerra de vedettes, no estoy en el mundo de la farándula ni quiero estar; no está en mi naturaleza, no lo comprendo", cerró.