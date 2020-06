Coronavirus: Paulo Kablan contó cómo está su salud tras ser diagnosticado con COVID-19

Paulo Kablan contrajo coronavirus y habló con sus colegas de C5N acerca de su estado de salud y llevó tranquilidad a la audiencia. "Estoy bien. En casa encerrado, pero bien", afirmó.

"Justo ayer hablábamos de lo más bien", comentó la conductora desde el piso de la emisora, mostrando incredulidad ante la situación. “Yo estaba yendo al canal desde el martes de la semana pasada, sin síntomas ni nada. Luego, en Telefe, me hicieron un control de rutina como a otros compañeros y di positivo. No tengo síntomas ni me siento mal”, siguió Kablan, quien fue participante del ciclo de Lizy Tagliani "El Precio Justo", que ya lleva más de 30 infectados de coronavirus.

Para ponerle una dosis de humor, el periodista de policiales bromeó: “¿Vieron que dicen que por lo general lo primero que se siente es la pérdida del olfato y del gusto? Bueno, no estaría sucediendo en mi caso. Ni siquiera puedo bajar de peso”. Tras las risas de sus compañeros, quienes recordaron lo bien que cocina su esposa, Kablan agradeció a todos en el piso.

“Hay que cuidarse. Quiero agradecer a mis compañeros y a todas las autoridades del canal. Estoy en casa, aislado, con mi mujer y dos de mis hijos. Compartimos el ambiente pero no compartimos baño, ni cosas”, finalizó el colega de Mauro Szeta en la tarde de C5N.