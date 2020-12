Conmoción: famosa modelo argentina murió atropellada por un colectivo

El lamentable hecho ocurrió en las últimas horas.

En las últimas horas, un fatídico desenlace se llevó adelante en el Hospital Fernández de Palermo. Es que Norma Cappagli, famosa modelo argentina y primera del país en lograr el título de Miss Mundo durante 1960, murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 110. Corría la tarde del jueves 17 de diciembre cuando la señora de 81 años salió de su domicilio en Recoleta para caminar por el barrio. Al cruzar una de las calles del mismo, y por la senda peatonal correspondiente, la protagonista fue impactada por esta unidad de transporte.

Luego de agonizar durante seis días, Norma Cappagli murió en el sanatorio, generando así el dolor de sus allegados y familiares. En diálogo con Infobae, su sobrina Carla manifestó su pesar y su bronca por una muerte tan inesperada debido a su excelente estado de salud antes de la colisión: "Lo esperábamos por su cuadro difícil. Pero ella estaba excelente, sin problemas de enfermedades, con planes. Siento mucha impotencia".

"Ella iba por Callao con el semáforo a favor cuando el colectivo la embistió, según consigna policial que vio el hecho. Ahora tiene intervención judicial dado que el accidente fue en la vía pública”, detalló la familiar de Cappagli. En tanto, el colectivero de 28 años fue detenido por lesiones culposas y la unidad con la que embistió a la víctima fue secuestrada para realizarle los peritajes correspondientes.

Luego del golpe, Norma Cappagli cayó al suelo y el impacto le provocó una herida en su cuero cabelludo, dejándola mareada y desorbitada ante esta situación. Con el correr de los días, su salud fue empeorando hasta el triste final. "Quiero que quede claro que ella murió porque la atropellaron. No por otra cosa”, enfatizó su sobrina.

Norma Cappagli tenia 81 años.

Por otra parte, Carla Cappagli expresó su dolor por una pérdida que no estaba en los planes de nadie: “El COVID-19 no la afectó en esta pandemia y la negligencia de un colectivero le está llevando la vida. Estamos destrozados. Nosotros sabemos que esa esquina es muy peligrosa, y que no es la primera vez que ocurren hechos similares”.

Quién fue Norma Cappagli, la primera modelo argentina en lograr ser Miss Mundo

Con su partida, Norma Cappagli se llevó el honor de haber sido Miss Argentina en 1960 y haber viajado a Londres para representar al país. En la región británica, la protagonista se hizo del título de Miss Mundo y se impuso ante medio centenar de modelos que arribaron al Reino Unido en búsqueda del título que la argentina se quedó.

“Nunca le di importancia al título porque la belleza de una persona no se mide por el aspecto físico, sino del interior. Jamás me aferré a la imagen", le explicó Norma Cappagli a Infobae tiempo atrás. Se van con ella, también, los valores de una persona que trascendieron a la profesión que la hizo llegar al estrellato.