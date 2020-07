Yanina Latorre no tuvo piedad con la salud de 'Chiche' Gelblung. Es que el periodista, consultado por el programa Los Ángeles de la Mañana para ser entrevistado, prefirió rechazar la invitación ya que no tenía intenciones de cruzarse con la panelista de Ángel De Brito.

Esto causó la furia de la protagonista, quien liquidó a la persona que hace pocos días salió de terapia intensiva tras una milagrosa recuperación. "Sos miserable", fueron unas de las palabras que más resonaron.

“Con ustedes todo bien, pero hasta que la desubicada de Yani no pida perdón por lo que dijo al ped* de mí, jamás hablaré. Es una grosera y desubicada, y yo soy un príncipe para ella", manifestó 'Chiche', a través de un mensaje de WhatsApp, y agregó: "No admito que me ofenda porque jamás lo hice y que agradezca que llegó a Mitre, gracias a mí”.

Al instante, Latorre optó por contestarle y no tuvo reparos en liquidarlo al aire: "No. Estás convaleciente, te quiero, me ofreciste muchas veces trabajo y te dije que no. Dije que sos miserable".

"Y te voy a decir una cosa Chiche, esto va en serio, yo estoy enojada con vos desde el año 2017, por las barbaridades que dijiste de Diego, de mis hijos y de mí, riéndote y haciendo chistes por una situación dolorosa que atravesábamos. Fijate antes de hacer chistes, porque nadie se lava con agua bendita”, agregó.

A su vez, Yanina sentenció: “No saben los chistes que hizo en ‘Polémica en el Bar’ con esa manga de machirulos. Y yo no le perdoné nada, por eso lo trato de miserable, porque fue grave. No se lo perdono nunca más ¿por qué te creés que nunca más te di una nota?”.