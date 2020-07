Bomba: Romina Malaspina no conducirá más el noticiero de Canal 26

Romina Malaspina utilizó sus redes sociales para confirmar que no estará al frente del noticiero de Canal 26. La flamante conductora explicó los motivos y aclaró qué hará con la situación.

Todo comenzó cuando la joven estuvo como participante de la última emisión de PH Podemos Hablar (Telefe), ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, quien hoy confirmó este martes que tiene coronavirus.

Preocupada, Malaspina reveló: "Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie".

Posteriormente, salió a aclarar que efectivamente no estará al frente del ciclo televisivo. "Hola. Hoy no voy a estar con uds en Noticias De 22 a 24 en Canal 26 por haber estado el miércoles pasado grabando PH y haber tenido contacto estrecho con Andy Kusnetzoff que dio hoy positivo de COVID-19".

En ese sentido, aseguró: "Voy a estar en cuarentena hasta tener resultados de hisopado".

¿Cuándo volverá?