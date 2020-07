Cristina Pérez está cerca de concretar lo que se denominaría el "pase del año" en materia televisiva. Es que según afirmaron los periodistas Carlos Monti y Marina Calabró, la conductora de Telefé Noticias estaría pensando en mudarse a Canal 13.

La información fue manifestada al aire de Canal 9, y realmente sorprendió a los televidentes. De hecho, Marina Calabró también es parte del Grupo Clarín ya que oficia como panelista en el programa radial de Jorge Lanata.

“Esta idea que muchos ven posible, factible, que Cristina Pérez, la estrella del noticiero central de Telefe, se mude a Canal Trece, nada más y nada menos. Les cuento de dónde sale esta idea que circula en redes y que cobra fuerza a medida que pasan los minutos y las horas. Surge de una publicación de agradecimiento en sus redes, a directivos de Radio Mitre, donde ella trabaja. El rumor está instalado y empieza a correr, hay que gente que cree posible que se haga el pase del año, o casi de la década: El pase de Cristina Pérez a Canal Trece, al Grupo Clarín”, enfatizó Calabró.

Por su parte, Monti agregó: “Tengo información de primerísima fuente. Lo cierto es que esto que vos estás planteando del pase de Cristina a El Trece, está alimentándose minuto a minuto, porque esta mañana me decían que todavía no renovó su contrato para el año que viene”.

Cristina Pérez ya es parte del Grupo Clarín: conduce "Confesiones en la noche" por Radio Mitre, de lunes a viernes a las 22 horas

“No sería nada raro que Cristina Pérez desembarque en Canal Trece debido a los conflictos que hay hoy dentro del noticiero. Me dicen que hay que preguntarle a María Laura si quiere hacer un año más de Telenoche. Del lado de Telefe me aseguran que no está renovado el contrato de Cristina”, sentenció el periodista.