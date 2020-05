Alberto Fernández defendió a Tinelli y TN le salió al cruce con un picante comentario

Hoy por la mañana, Alberto Fernández se refirió a la abrupta salida del país de Susana Giménez y defendió a Marcelo Tinelli, quien también había salido rumbo a Esquel, aunque respetando los protocolos. Las declaraciones del Presidente no pasaron desapercibidas para los periodistas de TN, quienes lo atacaron y polemizaron sobre sus dichos.

“Volvió a hablar el Presidente, atacando a Susana Giménez y defendiendo a Marcelo Tinelli. Dijo: ‘Estamos discutiendo si a mí me maneja o no La Cámpora, y no estamos hablando de la salida de Susana del país. Después atacan al pobre Marcelo cuando se tomó un avión dentro de la legalidad’”, arrancó una cronista de TN, ante la mirada atenta de Pepe Gil Vidal y Sandra Borghi.

Tras este arranque, Gil Vidal ironizó: “Marcelo Tinelli es colaborador del Gobierno, ¿no? Trabaja en una organización de lucha contra el hambre”. La periodista, de forma rápida, completó: "Sí, el Consejo contra el Hambre. La cuestión es que ayer publicó un tuit que generó mucha polémica porque él es uno de los que fueron espiados por la gestión de Mauricio Macri según la denuncia (caso AFI)".

Tras ello, Sandra Borghi aprovechó para meterse y atacar las declaraciones de Alberto con un sorpresivo "es insólito que el Presidente defienda a Marcelo Tinelli”. Esperando la complicidad, no obtuvo la respuesta que esperaba pues su colega le rectificó: “tanto Tinelli como Susana lo hicieron legalmente”. Minutos después, detalló las razones de la legalidad en los viajes.