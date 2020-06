A lo Wiñazki, la amenaza de Marcelo Longobardi tras el anuncio de Alberto Fernández

El periodista macrista Nicolás Wiñazki estuvo en el centro de la polémica cuando hizo un fuerte comentario en contra de la cuarentena y mostró su tristeza por no poder ver a su sobrina recién nacida por respetar el aislamiento. La militancia anticuarentena no paró y ahora fue el turno de su colega, el también macrista Marcelo Longobardi.

El periodista se transformará en abuelo dentro de pocos meses y tiene seis hijos (Josefina, Gastón, Clarita, Franco, Delfina e Ignacio). Teniendo en cuenta que sus hijos más grandes viven solos, el periodista no ha podido verlos desde que comenzó la cuarentena.

Al referenciar la extensión del aislamiento preventivo y obligatorio en la región metropolitana, Longobardi estalló contra el Gobierno Nacional: “Estamos inaugurando la cuarentena eterna. Si la vamos a poder sostener, vaya uno a saber”.

“En mi caso particular, no cuenten mucho conmigo. Yo no voy a estar sin ver a mis hijos hasta el 21 de junio, porque llevo así desde el 20 de marzo. Porque la explicación que nos ofreció anoche el presidente fue una explicación inaceptable", subrayó el conductor macrista.

"Que el gobierno argentino prolonga la cuarentena para que la gente no joda más no me resulta una explicación aceptable de parte de un presidente de un país. Lo digo con respeto e inclusive con afecto por el presidente Fernández”, cerró el periodista.