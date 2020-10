El humorista Migue Granados, protagonizó un intenso momento en su cuenta de Instagram al publicar un descargo por la insólita suma de dinero que le pidieron para alquilar la misma casa en la que vacaciona todos los años.

El conductor de Últimos Cartuchos, que sale al aire por Vorterix, publicó una serie de historias en la red social de fotos en las que contó los detalles de la historia y estalló de furia por el irrisorio precio que le pasaron.

“Hace cuatro años que todos los veranos en vez de viajar con mi niña y con mi mujer alquilamos una casa, siempre la misma porque la queremos mucho. Primero el alquiler salía 10, después 20, 40 y ahora pedí número para este verano por la gran demanda que hay...”, empezó el hijo de Pablo Granados.

Y enseguida, reveló la inesperada suma de plata con una cara que indicaba su sorpresa: “¡9.000 dólares por mes me pasaron! Un millón y medio de pesos por mes”.

Asombrado por el precio, el humorista bromeó irónicamente sobre los servicios que ofrecería la casa que con su familia "quieren mucho". “No entiendo. ¿Viene Abella Danger (una actriz porno) a despertarme todas las mañanas? ¿Y a mi jermu Nacho Vidal? ¿Y a mi hija Topa? ¿Qué pusieron? ¿Un Starbucks en el living de la casa? ¿Están Anna y Elsa (de la película Frozen) haciendo muñecos de nieve en el jardín?”, cuestionó.

Y continuó: “¿Francis Mallmann me hace la cena? ¿Es por ahí? ¿Vienen Bugs Bunny y Michael Jordan a jugar al básquet a la tarde a mi casa? ¿Por 9000 dólares viene Bob Marley y trae fasito? ¿Elton John viene a la noche a tocar el piano mientras como?”.

"¿Me dejás a tu hijo de valet parking todo el verano? Porque 9 mil dólares, un mes o sea un palo y medio, un mes. Son tres meses el verano, cuatro palos y medio. ¿Viene Usain Bolt a correr conmigo? La verdad no entiendo. ¿Viene Lisa Ann y me despierta con las dos tetas en la cara con Julia Ann? ¿Viene Adriana a cantar con el Sapo Pepe a la hora de la siesta a mi hija y le hacen globología?", remató.

Granados opinó que tal vez él era "un ingenuo o un incrédulo", pero remarcó que le parecía mucho dinero por la casa y sentenció: “Ustedes aprovéchense de quién quieran, pero con el Tanito no... Con el tanito no. Si tuviera esa plata para alquilar todo el verano, me haría una casa en el mismo country. Se quieren aprovechar del tano...”.