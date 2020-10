El creador del "Show de los escandalones" lapidó a los periodistas macristas.

Rodrigo Lussich, quien actualmente triunfa en "El show de los escandalones", debatió acerca del papel que tiene el periodismo de chimentos en Argentina y arremetió contra los periodistas macristas Alfredo y Diego Leuco, con los que manifestó no estar de acuerdo. "Con los Leuco puedo llegar a vomitar. Y después volver a comer y ponerme los dedos en la garganta y volver a vomitar", sentenció.

“El chimento es border. Es super frívolo. En general hablamos de cosas que no le interesan a nadie. Es algo que discuto con mis colegas y que me llevó a tener peleas con ellos porque yo no creo que sea un rubro que haya que hacer con rigurosidad periodística, y muchos lo tratan de hacer de esa forma. Creo que cometen un error. Por ejemplo, algunos tratan de explicar con seriedad que Vicky Xipolitakis debe las expensas. No hay manera", comentó, en diálogo con "Ahora Dicen" (Futuröck).

Y criticó a los colegas que bastardean al periodismo 'chimentero': "Está bien que piensen que porque hacemos chimentos somos pelotudos, pero tampoco es para tanto. Cuando se apaga esa camarita tenemos una vida y tratamos de pensar y reflexionar, y uno busca leer o escuchar a periodistas y a gente con la que se identifica. En general, sigo a gente afín, pero reconozco que a veces caigo en la tentación de ver al enemigo y quedarme ahí como imantado, y hasta desde un lugar de guerra“.

En base a esta declaración, Lussich reveló a qué periodistas se refería. "A los Leuco. Con los Leuco puedo llegar a vomitar. Y después volver a comer y ponerme los dedos en la garganta y volver a vomitar. Es lo que yo llamo 'la extraña fascinación del horror'. Cosa o personas tan feas que son fascinantes. Leuco, Majul, Feinmann… son gente tan horrible que es fascinante", confesó.