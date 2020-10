El 'Chueco' podría ir preso.

No son horas fáciles para Adrián Suar. El actor y productor televisivo atraviesa un delicado momento: no sólo Polka padece la crisis económica. Sus arcas económicas están debilitadas y también debe rendir cuentas ante la Justicia tras ser denunciado por plagio.

En el año 2017, Adrián Suar protagonizó la película El Fútbol o yo. Junto a Julieta Díaz, el Chueco se puso en la piel de Pedro: él era un fanático del fútbol que llegó a perder hasta a su familia por el sólo hecho de mirar durante horas y horas diferentes partidos de todo el planeta. Sin embargo, según manifestó el escritor Daniel Frescó, Suar habría plagiado su libro Enfermo de fútbol.

Cuánto tiempo podría ir preso Adrián Suar si se comprueba el plagio

Las penas por plagio van desde seis meses a cuatro años de prisión en caso de así requerirlo. Y según manifestó el periodista Adrián Pallares en Infobae, desde el entorno del productor confían en poder revertir esta situación: "Adrián está muy aliviado de poder hablar ante un juez y explicar la situación. Él compró los derechos de una película belga, Soy hincha de Standard, de Riton Liebman, que cuenta la historia de un fanático del equipo Standard, de Lieja. El filme de (Marcos) Carnevale se basa en esa historia; nada tuvo que ver el libro de Frescó en la realización de El fútbol o yo”.

Adrián Suar confía en poder revertir la denuncia en su contra

“Adrián pagó los derechos de otra película; llegado el caso, era lo mismo pagarle a uno que a otro. Pero esto pasa porque es Suar. El llamado a declarar es un paso normal de la causa y para nada lo toma como un triunfo de Frescó. El juez quiere escuchar a las dos partes y eso lo alivia: es una buena noticia para Adrián, porque quiere contarle al juez su versión de esta historia”, enfatizaron desde el entorno del Chueco.

En tanto, y teniendo en cuenta que faltan pocos días para conocerse el veredicto, agregaron: "Si la justicia falla en contra, pagará lo que haya que pagar. Y si por el contrario, y como cree él, la Justicia determina que no existió plagio alguno, cerrará el tema. Pero el 23 es una fecha importante para Adrián: al fin se va a escuchar su voz, porque hasta ahora sólo se lo escucho a Frescó”

"Es muy difícil", manifestó Suar ante todo el panorama en su contra

Semanas atrás, y luego de conocerse los problemas que su productora Polka aún sigue atravesando, Adrián Suar manifestó: “Es una crisis que venimos arrastrando, es muy difícil hacer ficción en la Argentina por los costos tan altos. Los actores no son caros, salvo algunos; lo caro es todo lo de atrás. Yo lo vengo arrastrando esto desde hace cinco o seis años por la cantidad de gente que tiene Polka, que son 280 personas Es la primera vez que me pasa en 26 años. Me sacaron de juego”.