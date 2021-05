Baby Etchecopar lanzó un testimonio sumamente grave que involucra a Mauricio Macri, líder de Juntos por el Cambio. Anoche, en el programa de La Noche de Mirtha Legrand -conducido por Juana Viale- el actor devenido en conductor reveló que mantuvo una tensa discusión por teléfono con el ex presidente de la Nación.

La mesa, que también estuvo integrada por Patricia Bullrich -presidenta del PRO- y por los periodistas Luis Gasulla y Diego Cabot, no dejaba de lanzar dardos y críticas al Gobierno de Alberto Fernández: "No me gusta que digan que el Gobierno de Macri fue peor que este gobierno. Peor que esto no hay nada".

Luego de que cuestionara a Macri, Juana Viale consultó: "¿Por qué se enojó Macri con vos?". Etchecopar confesó cómo fue la dura llamada que recibió por parte del líder de la oposición. ¿Cómo es que nadie en la mesa tomó nota del apriete del expresidente al periodista? ¿Casualidad?

Así fue el apriete de Mauricio Macri a Baby Etchecopar que terminó en discusión

Mientras la mesa hacía absoluto silencio, Baby Etchecopar dio detalles de la llamada telefónica que recibió -a modo de apriete- por parte de Mauricio Macri: "Me llamó". Y me dice: 'Me enojé por la nota que hiciste'. Era porque yo estaba hablando de Marcos Peña y de sus amigos. Yo había dicho que Macri no pateó y no metió el gol porque en el equipo tenía a Marcos Peña, al ecuatoriano..." Y me dijo: 'No me gustó, me lastimaste'".

Asimismo, Etchecopar señaló que le marcó la cancha al expresidente: "'Bueno, está bien, cuatro años te defendí gratuitamente. Puse el pecho por vos, por la democracia. Podría llamarse Juan Pérez. Yo no soy de los que recibe sobres, de los que cobra, nada... te defendí porque somos republicanos y somos periodistas. Y confío plenamente en mi palabra. Te defendí a muerte. Y vos, porque yo te nombro y te digo que no pateaste y nos dejaste en manos de estos delincuentes de nuevo, ¿te ofendés?'".

Frente al silencio de Patricia Bullrich, presidenta del PRO que estaba escuchando atentamente el testimonio de Etchecopar, Juana Viale salió al rescate con un mensaje que nada tenía que ver con el fuerte testimonio del conductor: "María Eugenia dijo la otra vez que, uno de los errores que ella asume como gobernadora fue no haber manifestado, a voz más fuerte, la parte económica".

Filoso, Baby Etchecopar indicó: "Y si Vidal vuelve, tampoco lo va a volver a hacer porque el que no tiene coraje una vez, no tiene nunca".