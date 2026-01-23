El presente de Juliana Awada tras la separación de Macri: "Qué gratificante"

El presente de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri.

A poco más de dos semanas de confirmar su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada reapareció públicamente con un mensaje que marcó el tono de esta nueva etapa personal. Lejos del ruido político y mediático, la empresaria eligió mostrarse en la Patagonia, donde compartió imágenes de una jornada de trekking que funcionaron como una postal de reconstrucción, calma y contacto con la naturaleza.

A través de sus redes sociales, Awada dejó ver cómo transita este momento desde el sur del país. En sus publicaciones se la observó recorriendo senderos de montaña, rodeada de paisajes patagónicos, en una salida que combinó esfuerzo físico, descanso y disfrute al aire libre junto a amigos.

El mensaje que acompañó las imágenes fue breve, pero significativo. En su cuenta de Instagram, Juliana escribió: “Trekking en Patagonia. Costó la subida, pero qué gratificante es llegar” , una frase que muchos interpretaron como una metáfora directa del momento que atraviesa tras el final de su relación con el expresidente.

Qué se sabe de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Tras hacerse pública la ruptura, Mauricio Macri también se refirió al final de su relación con Juliana Awada, aunque con un perfil más bajo. Desde su entorno señalaron que la decisión fue tomada de común acuerdo y que ambos buscan preservar la intimidad familiar. Por el momento, el expresidente evitó dar declaraciones extensas, mientras Awada eligió mostrarse activa en el sur del país, enfocada en su vida personal y lejos del centro de la escena política. Al momento, no se divorciaron legalmente.