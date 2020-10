Ya lo dijo Maradona.

Diego Maradona le contestó a Mauricio Macri de forma contundente. Lo hizo a través de Instagram, luego de ser mencionado por el ex presidente de la Nación (quien lo comparó con Cristina Kirchner alegando una supuesta "irracionalidad"). En el final de su descargo, inmortalizó una nueva frase que sin dudas irá al top 10 de los textuales más destacados: "Ya lo dijo tu padre".

Ahora, bien: ¿qué fue lo que dijo Franco Macri sobre su hijo Mauricio? Históricamente se han tirado palos públicos y su relación no ha sido la mejor entre ambos. Sin embargo, el difunto empresario así se manifestó sobre su heredero: "Me habían dicho que había tipos que, si él podía ganar, lo iban a matar. Estaba la Lilita (Carrió), que también decía eso, y a mí me agarró...perdí el 80 por ciento de mi sangre. Un país es una empresa. Si no sabés conducir una empresa, no podés conducir un país".

"Mi hijo es un pelotudo", la frase que habría dicho Franco Macri sobre Mauricio

En el viejo programa 678, emitido por la TV Pública, se explicó el origen de esta frase que Franco Macri le habría dicho públicamente a su hijo Mauricio: "En el año 1997, cuando a Mauricio Macri le rechazan un balance por primera vez en la historia de Boca, y luego pierde la televisación de un partido renuncia. Sin embargo, Menem lo llamó y le pidió a Franco Macri que consiga que su hijo retire la renuncia y que le aprueben el balance. Como empresario, cuando vuelve del secuestro del año 1991, Franco le cede la administración de sus empresas". Tras varios fracasos, Franco le dijo en público, "ante Carlos Grosso y Salvestrini, que 'su hijo es un pelotudo'".

El mensaje de Diego Maradona a Mauricio Macri tras compararlo con Cristina Fernández de Kirchner

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...".