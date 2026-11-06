Matthew McConaughey reconoció que sufre de ansiedad a los 57 años: "Tuve miles de crisis".

Matthew McConaughey abrió una ventana a un costado poco conocido de su vida al hablar sobre la ansiedad y los pensamientos que pueden convertir una situación cotidiana en una verdadera crisis. A los 57 años, el actor estadounidense compartió una experiencia personal que le permitió reflexionar sobre el miedo a equivocarse y la tendencia a imaginar escenarios negativos antes de que ocurran.

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En un video publicado en su canal de YouTube, el protagonista de Interstellar recordó el momento en que tuvo que realizar el lanzamiento de honor en un partido de béisbol de Los Angeles Dodgers. Frente a un estadio repleto, comenzó a imaginar todas las maneras en las que podía salir mal: desde lanzar la pelota demasiado lejos hasta quedar en ridículo frente al público.

Matthew McConaughey abrió una ventana a un costado poco conocido de su vida al hablar sobre la ansiedad.

La presión creció incluso antes de pisar el campo. Sin embargo, logró cambiar su perspectiva con una frase que se dijo a sí mismo: “Algún día vas a morir. ¿Y qué si fallas? Lanza la pelota como eres”. Finalmente, realizó el lanzamiento dentro de la zona de strike. Pero, más allá del resultado, lo que quiso destacar fue cómo consiguió frenar los pensamientos que alimentaban su miedo.

La reflexión de Matthew McConaughey sobre la ansiedad

Para explicar lo que le sucede a muchas personas cuando se preocupan excesivamente por el futuro, el actor recuperó una frase que había escuchado años atrás y que todavía lo acompaña: “He vivido miles de crisis a lo largo de mi vida. La mayoría nunca llegaron a ocurrir”.

Con esa reflexión, McConaughey puso el foco en la distancia que puede existir entre lo que imaginamos y lo que efectivamente sucede. Su planteo no consiste en ignorar los problemas, sino en evitar que las posibilidades negativas ocupen todo el presente. La experiencia fue parte de una reflexión más amplia sobre el estrés, los miedos y la importancia de identificar qué emociones hay detrás de cada preocupación.