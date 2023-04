Matthew McConaughey y Woody Harrelson creen que pueden ser hermanos

La pareja de actores que protagonizaron la primera temporada de True Detective estarían ante un inesperado cambio de rumbo en sus vidas, de confirmarse sus sospechas.

A Matthew McConaughey y Woody Harrelson, la legendaria pareja de actores que protagonizó la primera temporada de la serie True Detective hace casi una década, podría unirles algo más que una fuerte amistad después de descubrir que la madre del primero "conoció" al padre del segundo. Tales son sus certezas, que están considerando la posibilidad de someterse a un test de ADN.

"Siempre fue una línea difusa la de donde empiezo yo y donde termina él, y donde empieza él y termino yo", comentó McConaughey en una entrevista concedida al podcast Let's Talk Off Camera. "Y eso forma parte de nuestro bromance. Mis hijos lo llaman tío Woody y sus hijos me llaman tío Matthew, y cuando ves fotos nuestras, mi familia piensa que muchas de las fotos de él son mías y su familia cree que muchas fotos mías son de él", continuó el actor, incidiendo en ese presunto parecido físico que guardaban cuando eran más jóvenes y en la estrecha relación que los une desde hace años.

"En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que estamos y de nuestras familias. Y mi madre, que estaba allí, va y dice: Woody, yo conocía a tu padre: Todo el mundo se dio cuenta del silencio que mi madre dejó después de ese conocía. Era un conocía intencionado", explico McConaughey. Fue eso lo que les llevo a tratar de cuadrar fechas e investigar sus historias familiares. "Pasamos a desentrañar lo que significaba ese conocía, hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre (de Harrelson) estaba de permiso al mismo tiempo que mi madre y mi padre se divorciaban por segunda vez. Luego hay posibles recibos y lugares en el oeste de Texas donde podría haber habido una reunión, o un encuentro, o un momento de conocerse", reveló el oscarizado intérprete.

Como recuerda The Guardian, el padre de Harrelson, Charles, era un asesino a sueldo que murió en prisión en 2007 después de que en 1981 fuese condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de un juez de distrito. Antes, en 1973, Charles Harrelson-que llegó a afirmar haber matado a John F. Kennedy- ya había sido encarcelado por asesinato y puesto en libertad al cabo de cinco años por buena conducta. El propio actor, nacido en 1961, explicó en otra entrevista concedida en 2012 que sus padres se separaron jóvenes, y que desde entonces nunca tuvo mucha relación con él. "Mira, es un poco más fácil para Woody decir. Venga, vamos a hacer (las pruebas de ADN). porque, ¿qué supone para él?", manifestó McConaughey en la entrevista. "Para mí es más difícil, porque me está pidiendo que me arriesgue y piense: 'Un momento, ¿intentas decirme que mi padre puede no ser mi padre después de 53 años creyéndolo? Tengo un poco más en juego", sentenció.

Cómo será el nuevo proyecto que une a los dos actores

Casi una década después de la mencionada primera temporada de True Detective, Matthew McConaughey y Woody Harrelson volverán a trabajar juntos. La pareja de actores protagonizará una nueva serie de comedia para Apple TV+ en la que se interpretarán a ellos mismos y en la que también ejercerán como productores ejecutivos.