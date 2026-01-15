Chiche Gelblung destruyó a Luca y Matías Martin: "Pelotud..."

Chiche Gelblung le respondió fuerte a Luca Martin.

Un comentario lanzado en tono de humor terminó derivando en una respuesta sin filtro. Chiche Gelblung quedó envuelto en una nueva polémica luego de que Luca Martin pusiera en duda su vigencia televisiva durante una emisión de Bendita. Lejos de dejar pasar el tema, el histórico conductor decidió responder públicamente y encendió un cruce que rápidamente se amplificó.

Las declaraciones de Gelblung llegaron frente a los micrófonos de Puro Show, donde fue consultado por las bromas del panelista. Allí, el periodista no midió palabras y calificó a Luca como un “pelotudo”, definición que también extendió a su padre, Matías Martin, aludiendo a una supuesta continuidad generacional en la forma de expresarse. Según explicó, ese tipo de comentarios no tienen peso real en su vida profesional ni personal.

El origen del conflicto se remonta a una intervención del joven en la pantalla de El Nueve, donde deslizó que Gelblung “está viejo desde hace aproximadamente 300 años”. La frase se viralizó rápidamente y despertó reacciones en distintos ámbitos del periodismo, lo que llevó a que el propio aludido fuera consultado sobre si se había sentido molesto. “No me preocupa lo que diga”, respondió, y agregó que ni siquiera ve el programa porque en ese horario está trabajando.

Chiche Gelblung respondió con dureza a Luca Martin

Al ser consultado por los repudiables dichos del hijo de Matías Martin sobre su edad, contestó: "Es un pelotudo pero el padre también es un pelotudo, de tal paso a tal astilla. Luego aprovechó para dejarle un sutil consejo: "Lo único que sé es que a viejo hay que llegar. Le diría que se cuide porque llegar no es fácil".