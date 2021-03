Matías Defederico develó que sufre de ataques de pánico y Cinthia Fernández lo destrozó

Defederico contó que sufría ataques de pánico y Fernández lo salió a destrozar

La disputa entre Matías Defederico y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo después de que el ex futbolista contara en una entrevista que a los 15 años empezó a sufrir ataques de pánico, que debió tratar con medicación y acompañamiento psicológico. La mediática lo cruzó con un picante y desagradable comentario: "Se ve que ataques de pánico en los boliches no tenía".

En charla con Mitre Live, Matías Defederico reveló un aspecto de su vida adolescente que se desconocía. "Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mis viejos cuando fui muy joven porque comencé con ataques de pánico desde muy chico, a los 15, 16 años", aseguró el ex futbolista de 31 años, que vio su mejor rendimiento en el Huracán de Ángel Cappa en el 2009.

"Dejé el colegio y el fútbol, dejé todo. No podía salir de mi habitación. Estuve como diez meses así hasta que retomé mi vida de un día para el otro. Estaba todo el día sentado, jugando al PlayStation", sumó Defederico que también afirmó que debió ir muchos años a terapia y medicarse. El ex futbolista aseguró que aún sigue sufriendo de ataques de pánico, aunque ya es algo que puede manejar.

Después de esta entrevista y durante Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le preguntó a Cinthia Fernández si había escuchado las palabras del padre de sus hijas y la angelita lo destrozó, aunque luego aclaró que lo decía en broma. "Leí que los ataques de pánico le provocaban quedarse sentado en la Play Station. Se ve que los sigue teniendo porque nunca se movió de la Play Station", disparó Fernández.

Al ver que la panelista se tomaba a broma el relato de Defederico, de Brito le preguntó si le creía a su ex pareja. "¿Qué querés que te diga? Pánico me va a tener que tener a mí… No sé, lo tomo con humor porque de la vida de él no me interesa nada", explicó Fernández entre risas. Cuando sus compañeros le recalcaron que iba a ser muy criticada por reírse de las declaraciones del ex deportista, la angelita se defendió: "No me estoy riendo de la enfermedad, sé que hay personas que la tienen y probablemente él la tenga".

La mediática, que será candidata a diputada en las elecciones 2021, también disparó contra el padre de sus hijas por sus salidas nocturnas: "se ve que ataques de pánico en los boliches no tenía". Ante la incredulidad de su compañera Pía Shaw que le consultó si no le había pasado mientras estaba con sus hijas o embarazada, Fernández fue lapidaria: "¡Si nunca estaba!".