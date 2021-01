Una participante de Masterchef Celebrity se hizo pis encima al aire

Belu Lucius protagonizó un incómodo momento al aire de Masterchef Celebrity: la influencer tuvo un ataque de risa y no pudo contener las ganas de ir al baño, por lo que terminó haciéndose pis encima.

Todo sucedió durante el desafió de "oscuridad", en el que Lucius tuvo que guiar a su compañero de equipo, El Polaco, en la búsqueda de ingredientes para hacer la recetas. El cantante de cumbia tenía que ir al supermercado con los ojos vendados mientras que Lucius le indicaba por dónde caminar.

Todo iba bien, hasta que Lucius comenzó a reírse sin parar por la situación. Tentada, la youtuber intentaba darle indicaciones a El Polaco, pero el tiempo pasaba y todo se volvía más difícil. Y todo empeoró cuando Lucius anunció: "Me estoy meando".

"Por favor te lo pido, vamos a perder", fue la respuesta de El Polaco, metiéndole presión a su compañera. Mientras tanto, Lucius se retorcía intentando controlar sus ganas de ir al baño.

"Me estoy meando, ¿entendes que se me está cayendo el chorrito de pis?", dijo la concursante de Masterchef Celebrity, desesperada por la situación que estaba viviendo. Tanto Santiago del Moro como El Polaco no entendían qué estaba pasando. "Yo no sabía qué hacer. Se empieza a mear y ya era un quilombo porque yo tenía los ojos tapados y ella no podía hablar", expresó el cantante.

Terminó el desafio y Lucius reconoció que se hizo pis encima. "Chicos, me hice pis", admitió la influencer y Del Moro le preguntó si hablaba en serio. "Esto es un bochorno", afirmó Lucius mientras sus compañeros se reían por lo que acababa de sucederle. "¿Puedo ir al baño?", preguntó la concursante mientras limpiaban el piso del estudio y salió corriendo al baño.