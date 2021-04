La periodista reveló que padece una patología no tan conocida entre las personas.

Luego de presentar su tira de asado con diferentes guarniciones en MasterChef Celebrity, una de ellas tuvo un extremado agregado de vinagre que fue advertido por los miembros del jurado. Sin embargo, María O'Donnell no pudo percibir siquiera el olor del mismo, que fue abundante y que le valió ir al jueves de última chance. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la periodista sufre de anosmia, una patología que quita por completo el sentido del olfato y que, por consiguiente, no le permite saber cómo están sus platos con solo olerlos.

"Yo no huelo. Soy anósmica, nunca olí en mi vida. Cocino, pruebo los sabores, pero hay un sentido que no tengo pero no siento que eso sea una gran desventaja. No huelo, no huelo nafta. Te puedo decir que hay un sabor fuerte pero no te puedo decir qué es", le reveló María O'Donnell a Germán Martitegui, quien incitó a que la participante huela su plato e hizo que ella termine revelando cuál es su realidad.

"Me interesa que se hable de esto, es una cosa de la que se habla poco. Con todo esto del coronavirus, de repente esto se empieza a hablar y está bueno", agregó María O'Donnell, quien recibió una devolución positiva por parte del jurado aunque su exceso de vinagre en una de las guarniciones terminó por jugarle una mala pasada. De este modo, estará en la gala del jueves con el delantal gris y a la espera de no llegar a la última instancia del domingo de eliminación.

Qué es la anosmia y por qué se desarrolla en los seres humanos

La anosmia es la pérdida total del olfato, disminuyendo también la capacidad de percibir sabores y relacionándose directamente con la pérdida del sentido del gusto.

Esta patología se lleva adelante cuando una inflamación intranasal, por ejemplo, impide que los olores ingresen al área olfatoria. A su vez, también puede ocurrir cuando el neuroepitelio olfatorio está destruido o bien los filamentos, bulbos, trayectos o conexiones centrales del nervio olfatorio también están maltrechas.

Tratamiento de la anosmia

La anomia no siempre puede tratarse, de hecho los pacientes con afecciones en los centros nerviosos nasales o deficiencias producto de la vejez ya no pueden llevar adelante tratamientos para mejorar su panorama. De todos modos, una buena medida de seguridad sería instalar detectores de incendios o alarmas de humo para que las personas que padecen anosmia puedan tener una mejor calidad de vida.