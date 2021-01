Claudia Villafañe fue la gran ganadora del primer MasterChef Celebrity. La ex esposa de Diego Maradona venció a Analía Franchín en la final, y no solo recibió el trofeo del reality de Telefe, y obtuvo una beca para cocinar en una famosa escuela de cocina, sino que también recibió 1 millón de pesos como premio. Pero, ¿qué hará con el dinero que recibió? La reconocida participante lo reveló en las últimas horas y emocionó al público.

En una entrevista que le concedió a Infobae, Claudia comentó que realizará una acción solidaria con el dinero que ganó: "Mi vida sigue igual, con un trofeo en mi cocina. Estoy ansiosa por usar mi beca y, como dije en otras oportunidades, con el dinero voy a ayudar a fundaciones con las que colaboro desde siempre".

Asimismo, Villafañe resaltó que a qué se debe su triunfo en MasterChef: "Me esforcé desde el primer día. Mejorando gala a gala y escuchando siempre los consejos de los chefs (Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis). Además, en la final me animé a deshuesar un conejo y creo que eso hizo la diferencia".

La empresaria, que afrontó un año muy duro no sólo por la pandemia de coronavirus sino también por la pérdida de Maradona, le dedicó la victoria a varios seres queridos: "En primer lugar, a mis nietos. A mis hijas, a mi mamá y al resto de mi familia que me acompañó durante todo el certamen. También a mis amigos y a toda la gente me apoyó desde su casa de principio a fin".

Incluso, Claudia Villafañe dejó en claro que se llevó muchos amigos del famoso reality de Telefe, que tendrá una segunda edición en 2021: "Ya mantengo vínculo con muchos de mis compañeros, que seguiré alimentando. Tengo varias invitaciones a mi casa. Arranqué por Las Bichis (Sofía Pachano y Leticia Siciliani), y me gustaría que Boy Olmi me cocine uno de sus platos".

La confesión de Claudia Villafañe sobre la muerte de Maradona

Luego de haber conquistado el título en MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe reveló cómo fue que se enteró de la muerte de Diego Maradona: "Estaba en la peluquería, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianni".

Asimismo, agregó cómo fue su vuelta al programa: "Antes de entrar al piso pedí ver a Santiago y al jurado, y no cuando se abriera la puerta del piso, sino poderlos ver antes como había visto a mis compañeros. Eso me hizo relajar, lloré lo que tenia que llorar y cuando entré con mis compañeros ya era otra cosa, ya era distinto. Sentí que ese era mi lugar y no lo quería dejar".