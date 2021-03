MasterChef Celebrity 2: qué es y cuanto cuesta la carne Wagyu

Wagyu es una raza vacuna originaria de Japón.

El corte estrella del desafío del jueves en MasterChef fue el wagyu, sin dudas. Así como varios de los participantes, muchos de los espectadores conocieron recién en esta oportunidad cómo es esta carne, la más buscada del mundo. En esta nota te contamos qué es lo que hace que sea la carne más anhelada de todas y el precio que tiene en Argentina.

Para salvarse de llegar a la gala de eliminación del domingo, los participantes que cocinaron los peores platos de la semana debieron enfrentarse en un desafío exótico. En la caja sorpresa se encontraron una buena cantidad de ingredientes provenientes de todo el mundo para improvisar en 60 minutos un plato que asombrara al jurado. El elemento estrella de la noche fue un espectacular corte de carne wagyu.

Wagyu es una raza vacuna originaria de Japón. Su principal característica es el fino marmolado de grasa que abarca toda la pieza, lo que la convierte en una carne muy tierna y suave, con un sabor y aroma propios. Por eso, en las preparaciones japonesas se la come casi sin condimentos y en porciones delgadas, para no opacar su sabor natural. Una alimentación muy particular y masajes para que la carne no se endurezca son las claves de cómo se cría a esta exclusiva raza.

Aunque es originaria de Japón, tanto en Argentina como en otras pocas partes del mundo se producen vacas Wagyu. Claro que también se importa, aunque su costo es bastante más elevado. La poca cantidad de ejemplares, sumado a los cuidados intensivos que recibe cada animal durante su crianza, y los certificados de nacimiento especiales que reciben, hacen que cualquier corte sea costoso.

El fino marmolado de grasa le da a la carne wagyu una sabor y aroma único.

Cuánto cuesta la carne wagyu

Por ejemplo, una pieza de aguja de unos dos kilos como la que usaron en MasterChef suele costar algo más de $5700 aunque ahora está de oferta a $4700. Una porción de unos 370 gramos de ojo de bife, uno de los cortes preferidos por los argentinos, cuesta $2900. Una pieza de casi dos kilogramos de colita de cuadril puede conseguirse por alrededor de $5000, mientras que un corte de 1,5 kilos de vacío cuesta $5500.

Una de las recomendaciones para este tipo de carne es que no se debe cocinar demasiado. Para apreciar todo su sabor y los jugos, los cocineros la realizan a "punto medio", sobre una plancha bien caliente. La carne Kobe es una de las más reconocidas en la raza wagyu, y se utiliza solamente para denominar a las vacas criadas en la prefectura de Hyogo, Japón.