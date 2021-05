María O'Donnell encontró a Claudia Fontán copiando recetas en el baño.

MasterChef Celebrity transita las últimas semanas antes de la gran final y los participantes no quieren quedar afuera. Para eso, no solo recurren a los conocimientos culinarios que ganaron en la competencia, sino que también apelan a artimañas por fuera del reglamento. Así lo descubrió María O'Donnell, quien descubrió a su compañera Claudia Fontán haciendo trampa en el baño del estudio.

Este escándalo fue revelado por Rodrigo Lussich en Intrusos, quien destapó una noticia a la cual llamó "MasterTongo". Así fue que en medio de un debate sobre el show culinario de Telefe, Virginia Gallardo recordó un entredicho que no se vio al aire, pero que se habría dado entre Claudia Fontán y María O’Donnell.

"Se cortó la grabación un minuto, y fue como que yo me encuentre a Marcela Baños en el baño con el celular mirando recetas. Y alguien dijo, ah, no. Yo hago las cosas bien, no voy por atrás, no busco ayuda…", comentó la bailarina sin querer aclarar quién descubrió infraganti a quién.

Allí fue cuando Lussich fue directo al grano: "María O’Donnell fue al baño en un alto de la grabación y vio que estaba Claudia Fontán copiando una receta". Entre risas, Virginia reveló que en ese momento "se armó un lío en la producción” porque María "fue a denunciar un fraude". No fue la única que tuvo un entredicho con la actriz. Ya Dani La Chepi también la había calificado de "tacaña" en el certamen.

Recordemos que todo esto se da en el contexto donde aparecieron imágenes de Dani la Chepi y Alexander Caniggia revistando sus smartphones en pleno desafío a la vista de todos.

La Chepi se pudrió de Alex Caniggia

Se sabe que Alex Caniggia es uno de los participantes más extrovertidos de MasterChef Celebrity al momento de encenderse las cámaras. De hecho, siempre se manifiesta con un tono de superioridad sobre sus compañeros, y esto fue lo que molestó a Dani "La Chepi". Todo comenzó cuando Santiago Del Moro les solicitó a los participantes que canten mientras cocinaban.

En ese momento, Alex Caniggia soltó: "No me gusta cantar, hacer el ridículo en frente de todos... cualquiera". Acto seguido, el conductor se acercó a la isla de "La Chepi" para echarle leña al fuego: "Dice que los que cantan hacen el ridículo. Pero vos cantás bien".

"La Chepi", quien tiene un gran caudal de voz y entonación, optó por recurrir a una respuesta tajante: "Pero por qué no cerrás el ort... La arandela". En ese momento, Alex Caniggia aseguró que la re "banca" a su compañera y exclamó: "Yo la re banco a ella. Ahí canta la cara de verg...".