MasterChef Celebrity 2: La reflexión de La Gunda tras su eliminación

Desde su eliminación en el miércoles de hamburguesas, Claudia Fontán brindó una entrevista para hablar sin filtro de su paso por MasterChef Celebrity 2 y la polémica por el caramelo levantado del piso.

Tras su eliminación del reality de Telefe, Claudia Fontán habló sin filtro con a través de un móvil con el programa Intrusos, en la pantalla de América TV, donde no esquivó tema alguno relacionado con su participación en MasterChef Celebrity 2. Desde el caramelo recogido del piso, pasando por el furioso posteo de su hermana Alejandra, hasta si cuidan más algunos participantes que a otros, La Gunda contestó a todo y reflexionó: "Me fui por un plato. Si la hamburguesa me salía bien, seguía".

Tal como sucedió hace 2 semanas, ni bien salió al aire el programa del escándalo que la tuvo como protagonista con el episodio del toffee, Claudia Fontán tuvo una extensa charla con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y su compañeras, donde lo primero que quiso dejar en claro es "La verdad es que me pude ir bien, creo que todo el proceso que hice después del traspié que tuve fue muy enriquecedor. Pensá que lo grabamos hace como un mes. Cuando lo vi, me gustó".

"La que llamó mucho la atención con tu salida del MasterChef Celebrity 2 fue tu hermana con un posteo enfurecida, diciendo Ale que por 5 puntos de rating matan a la madre. ¿Lo hablaste con ella? ", fue la consulta de Lussich. A lo que Claudia Fontán respondió que "Así habla Alejandra... Es mi hermana, y las hermanas somos así, que nos bancamos en todas. Eso lo posteó cuando fue todo el suceso del toffee. Entonces me vio tan mal, sufriendo tanto. Ayer me decía me quiero morir, lo borro ahora mismo. No te quiero perjudicar. Ella lo puso en su Instagram, para su gente. Pero evidentemente alguien lo vio y lo subió. Pero yo la bancó, (porque) es mi hermana".

Semanas atrás, Lussich había criticado la reacción del jurado con Fontán: “Sí, por supuesto, hizo trampa, se portó mal, mintió, pero nunca se han dedicado tanto a humillar a un personaje como Claudia Fontán, en un momento incluso regodeándose con la humillación porque al momento en que la estás echando por ‘un error de percepción’ le dijeron que ‘le faltaron huevos’". Además, el conductor también aseguró que ningún "personaje de las dos ediciones tuvo a todo el mundo en contra dentro del propio programa".

Con respecto a cómo se sintió con el escándalo del toffee recogido del piso, Fontán admitió que la pasó mal. Pero "ahora que lo veo a la distancia, es un programa, las cosas del juego se resolvieron en el juego. Tuve el apoyo de los jurados, del programa y de Telefe para seguir cocinando. Y me fui por un mal plato. No hay una segunda línea. Yo creo que si esa noche la hamburguesa me salía bien, seguía".