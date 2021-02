Que arranque el juego: así lo confirmó la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Tras pedir licencia por 30 días en la obra de Flavio Mendoza, Georgina Barbarossa fue confirmada como la última participante convocada para "MasterChef Celebrity 2", reality de Telefe que se encuentra en plena grabación de su segunda temporada, tras un año arrasador en materia de rating. "Estoy felizzzz", confesó la actriz en su cuenta de Instagram.

De esta manera ya se conocen los 16 participantes que se pondrán el delantal para intentar llevarse el trofeo que alzó Claudia Villafañe en la edición anterior y un premio monetario de $600.000. En la primera temporada, la exesposa de Diego Armando Maradona compitió con la periodista de espectáculos Analía Franchín en una reñida final que mantuvo en vilo a los televidentes.

Carmen Barbieri (reemplazada por su hijo, Fede Bal, tras contraer COVID-19), la conductora Flavia Palmiero, Juanse –líder de Los Ratones Paranoicos–, el actor Gastón Dalmau, la humorista Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante Cae, la actriz Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, el actor Daniel Aráoz, la periodista y escritora María O’Donnell, el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, y recientemente anunciaron la incorporación del ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro y el mediático Alex Caniggia son los 15 famosos restantes que intentarán seducir los paladares de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

"Georgina Barbarossa es la última participante confirmada que se suma #MasterchefCelebrity. La actriz, comediante y conductora de televisión confirma su participación en la #NuevaTemporada de la competencia gastronómica más importante del país. Con la conducción de Santiago del Moro, en Febrero por Telefe", confirmó el canal líder de audiencias durante el 2020.

Dicho puesto, el número 16, lo aspiraban otras dos figuras que crearon fuertes expectativas en los fanáticos del reality, en la prensa y en la producción de Telefe: Osvaldo Laport y Claudia Fontán. El actor y la actriz y conductora fueron tentados por Telefe pero, al final, no entraron en la nómina de participantes de la segunda temporada que ya arrancó a grabarse.

Georgina Barbarossa y su negativa a trabajar con Flavio Mendoza en el teatro

Por otro lado, la actriz estuvo en auge debido a su baja temporal de la nueva obra de Flavio Mendoza. Al respecto manifestó en diálogo con La Nación: “No hubo ni discusión ni pelea. No me bajé, me tomé un mes de licencia en un momento tan insólito del planeta. No hay nada extraño, es simplemente eso: me estoy cuidando”.