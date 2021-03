En la gala del último lunes, Alexander Caniggia volvió a dar que hablar entre los televidentes fanáticos de MasterChef Celebrity 2. En esta oportunidad no fue por una broma o por sus llamativos peinados sino porque amenazó a Cande Vetrano y también le hizo un gesto obsceno.

Durante la competencia, los famosos de MasterChef 2 debieron conformar equipos de a dos para realizar una dura prueba que consistía en ambos participantes elaboren el mismo plato. A Alex Caniggia le tocó formar dupla con Dani La Chepi, mientras que Cande Vetrano trabajó a la par de Andrea Rincón.

Curiosamente, en uno de los tramos del programa y por expreso pedido de su compañera Dani La Chepi, Alex debió recurrir a un elemento de cocina para continuar con la preparación. Tras preguntarle si podía usar una cacerola para hacer un caldo, Cande Vetrano le marcó la cancha: "No, la voy a usar, perdón". Y agregó: "Señor, no llegué al paso, pero la voy a usar".

Molesto y enfurecido por haber recibido la negativa de la participante, quien no se encontraba utilizando la cacerola en aquel momento, el hermano de Charlotte Caniggia le hizo un gesto obsceno con la mano y luego lanzó una fuerte amenaza: "Ahora la voy a eliminar. El próximo domingo, se va afuera".

Cande Vetrano se tomó tan en serio el gesto de Alex Caniggia que no se quedó callada: "Ah, ¿me tiró un fuck you?". Y a modo de respuesta, le retrucó con el mismo gesto y un comentario: "Es mío, Alex".

Alex Caniggia y los rumores del romance que tendría su madre, Mariana Nannis:

Durante el programa de Marley, Alex Caniggia fue consultado por el rumor del novio que Mariana Nannis tendría en Estados Unidos. ¿Su respuesta? Fue la siguiente: "¿Sabés que no sé? Le pregunto si tiene algún noviecito y no me dice nada. Para mí tiene algo, anda picoteando por ahí". Y sostuvo: "Ella está bien, en Estados Unidos, hablo siempre con ella. No ve MasterChef, no ve nada. Pero me pregunta ‘¿la rompiste?’. Obvio que le digo que la rompí".

A qué hora es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 de este domingo y por dónde verlo en vivo:

La quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 tendrá lugar este domingo 28 de marzo, desde las 22 horas, y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Cuánto dinero se lleva el ganador de MasterChef Celebrity 2:

Tal y como ocurrió en la primera temporada de MasterChef Celebrity 2, Telefe repartirá una jugosa cantidad de dinero para el participante que se consagre campeón. Además de recibir el trofeo de la edición 2021, automáticamente obtendrá un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess, el famoso participante que gane el reality se llevará 1,2 millones de pesos.