La pregunta de Santiago del Moro que incomodó al novio de Sol Pérez en MasterChef: "Quedó grabado, eh"

¡Qué picante! Santiago del Moro le hizo una atrevida pregunta al novio de Sol Pérez en MasterChef Celebrity 2. Así fue la reacción del joven.

En la gala de anoche de MasterChef Celebrity 2 se vivió un momento sumamente incómodo. Guido Mazzoni, novio de Sol Pérez, asistió al programa y fue sorprendido por una picante pregunta de Santiago del Moro. El conductor aprovechó que los familiares y amigos de los participantes visitaron los estudios de Telefe y arrinconó al joven.

El desafío del último lunes consistía en que los famosos cocinaran junto a los familiares que los visitaron. Y a Sol Pérez le tocó hacerlo con su novio. Luego de que varios competidores de MasterChef 2 recibieran la devolución del jurado, a la modelo le llegó el turno de presentar su plato de ñoquis de calabaza con salsa cuatro quesos y salsa bechamel. Tras probar la preparación, Donato De Santis reaccionó y manifestó: "Está muy bueno, mantuvieron la forma, le faltó un poco de decorado".

En tanto, Germán Martitegui le comentó a la presentadora: "Sol, yo te vi cocinar mucho mejor que esto. El mismo sabor lo siento en la salsa blanca, que absorvió líquido. Le faltan un montón de cosas que en las últimas semanas has aprendido a hacer y hoy no están".

Inmediatamente después de las devoluciones del jurado, el novio de la ex "Chica del clima" en TyC Sports reconoció el error: "Fue mi culpa que no esté decorado". Aun así, la joven le marcó: "No, fue la mía porque yo cocino. La falta de sabor fue culpa mía". Por lo tanto, ambos coincidieron en que la prueba no fue superada por diferentes errores que cada uno cometió.

El momento en que Santiago del Moro incomodó al novio de Sol Pérez en MasterChef Celebrity 2

Santiago del Moro intervino y le hizo una picante y atrevida pregunta al novio de Sol Pérez: "Guido, ya que te tengo te pregunto porque lo hemos hablado mucho con Sol. Sol se quiere casar, ¿vos cómo venís del tema?".

Con cierta incomodidad y ante la mirada de todos los participantes presentes, Guido Mazzoni respondió: "Sí, yo me casaría ya, pero estamos en una pandemia y me parece complicado".

Santiago del Moro: "Apa, ¡bien! Para hacer una fiesta".

Novio de Sol Pérez: "Están todos invitados, todos".

Santiago del Moro: "Queda pendiente, mirá que esto queda grabado. Ah, pero lo hacemos en uno de tus locales de Crossfit".

Novio de Sol Pérez: "En cualquier lado, ja".

Quién es Guido Mazzoni, novio de Sol Pérez

Guido Mazzoni es un empresario dueño de la cadena de gimnasios Bigg. El hombre de 39 años de edad se especializa puntualmente en la preparación física y, sobre todo, en crossfit. En dichos espacios, varios famosos asisten para entrenarse. Y fue allí justamente donde ambos conoció a Sol Pérez.