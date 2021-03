La emoción de Hernán Montenegro en MasterChef Celebrity

Las noches de los jueves en MasterChef Celebrity son más que complicadas ya que los participantes se retan para no llegar a la gala de eliminación del domingo. Pero esta vez, a la tensión propia de la ocasión se le sumó un momento más que emotivo cuando los participantes leyeron cartas enviadas por sus familiares y amigos y la cocina se llenó de lágrimas.

De hecho, el desafío consistió en elaborar un platillo que fuera hecho íntegramente con el corazón. "La emoción es una gran motivación para cocinar", definió el chef y jurado del certamen Germán Martitegui.

En el caso del exbasquetbolista Hernán "El Loco" Montenegro, la emoción fue más movilizante. "Es fuerte porque son mis hijos y hace dos años que no los veo", expresó ya que la carta que estaba debajo de la caja misteriosa era de sus tres hijos. El conductor Santiago Del Moro buscó reforzar el momento y le pidió a Montenegro que contara de qué trataba la esquela recibida. "Leénos un poco´, lo que quieras", solicitó.

En un principio, el exdeportista sintetizó: "Saben que me gusta mucho la cebolla, el ajo, la oliva, que juego mucho con eso y los guisos que les hago". Pero Del Moro, insistió en la escena y le preguntó: "¿Cómo sos como padre?"

"He sido un padre bastante ausente, desgraciadamente. Hasta cierta edad viajaron conmigo, pero después por temas de escuela estuve bastante ausente", confesó. "La vida me dio una oportunidad, tengo 3 hijos biológicos y después tuve una segunda pareja a quien ayudé a criar a dos hijos más. Ahí pude emparejar. Siempre fue una cosa que me quedó en el tintero, la falta de tiempo, la distancia", cerró.

Al momento de dar su relato sobre esta primera escena, Montenegro reconoció: "Cometí muchos errores en la vida que han afectado la vida de ellos, pero por suerte, me han regalado nietos. Entonces, bueno, trato en la medida que puedo no fallarle a mis nietos".

Del desafío participaron Daniel Aráoz, Andrea Rincón, Juanse, Gastón Dalmau, Georgina Barbarrosa, Fernando Carlos y Hernán Montenegro.

El mejor plato de la noche que unió "emoción y buen sabor" según el jurado Damián Betular, fue el de Gastón Dalmau. De esta manera, se salvó de la gala de eliminación del próximo domingo.