El excéntrico hijo del Pájaro podría ser parte de la segunda temporada del certamen culinario.

Tras culminar la primera temporada de MasterChef Celebrity, con Claudia Villafañe como ganadora de esta edición, en Telefe ya comenzaron a diagramar lo que será la segunda entrega de este envío. Se estima que comenzará a grabarse a mediados de febrero y ya hay algunos famosos confirmados.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correrse un rumor que sacudió las cocinas del exitoso programa conducido por Santiago del Moro. ¿Alex Caniggia será una de las estrellas que forme parte del elenco? Según informó la revista Caras, el hijo del "Pájaro" estará en la segunda temporada junto a otras celebridades.

Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Dani la Chepi, Andrea Rincón, Juanse de Ratones Paranóicos, Cae y Candela Vetrano son quienes ya aseguraron su presencia en MasterChef Celebrity 2. En tanto, Caniggia aún no dio el OK pero todo indica que en las próximas horas o días se terminará oficializando su arribo.

De hecho, el periodista "Pampito" aseguró que Alexander Caniggia está "confirmado para MasterChef Argentina", según manifestó en su cuenta de Twitter. Y si de esta red social hablamos, el "Emperador" tuiteó hace pocos días en contra del Cantando 2020 (competencia directa de MasterChef) y a favor del certamen que posiblemente integre a partir de febrero.

Tenso momento en la final de MasterChef Celebrity

La gran final de MasterChef Celebrity no sólo tuvo a Claudia Villafañe como la flamante ganadora de la competición. En medio de la definición, se vivió un tenso momento entre Sofía Pachano y Dalma Maradona, quienes fueron a alentar a sus ex compañeros y a su madre, respectivamente.

Como la hija de Aníbal ayudó a Analía Franchín en reiteradas ocasiones, se generó malestar en el entorno de la empresaria más allá de que luego terminaría victoriosa. "Basta de ayudar, Sofi", fueron las palabras que soltó la mayor de las dos jóvenes descendientes de Diego Maradona.

"Sofi, basta. Basta de ayudar, Sofi", sentenció Dalma, a lo que Sofía Pachano contestó alegando que no ayudó a la Tata sólo porque ella no lo pidió: "Pará, pero si la Tata está concentrada. ¡No me llama!".

"Sofi quedate acá. Bichi, si no...", agregó Dalma Maradona, haciendo un gesto con el pulgar hacia abajo. El enojo de las hijas de Claudia Villafañe (o, al menos, de la mayor) tuvo que ver con las constantes sugerencias de Sofía Pachano para quien fue la contrincante de su madre en la final de MasterChef Celebrity. De todos modos, sobre el final del programa fue la "Tata" quien se proclamó acreedora del primer trofeo del certamen para famosos en la República Argentina.