Hernán "Loco" Montenegro: "En MasterChef terminé con ataques de pánico"

El exbasquetbolista dijo en Almorzando con Mirtha Legrand que la presión del reality de cocina de Telefe lo llevó a vivir momentos muy fuertes desde lo personal.

El "Loco" Hernán Montenegro repasó su etapa en MasterChef Celebrity 2 Argentina (Telefe) durante su visita a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece). Allí, el exbasquetbolista declaró sin pelos en la lengua al respecto: “Por la presión terminé con ataques de pánico, no volvería nunca más a un reality".

El exdeportista profesional bahiense de 54 años y 2.06 m. fue uno de los primeros eliminados en esta segunda temporada, por lo cual estuvo lejos de llegar a la gran final que protagonizaron Georgina Barbarrosa y Gastón Dalmau, que terminó con la victoria del actor ex Casi Ángeles.

"Es un programa hermoso, al cual voy a estar siempre agradecido, obviamente, pero uno de los días que grabamos empecé a sudar, me temblaban las manos, no podía cortar ni terminar el plato. Logré terminarlos, pero tuvieron que venir los paramédicos y demás", profundizó. "Pasaron dos semanas más y me sucedió otra vez. Yo había jugado delante de 30 mil (personas), pero quizás el hecho de estar en un tema que no es el tuyo... Yo he visto gente llorar, patear autos y enojarse por el programa", amplió Montenegro.

Montenegro alabó en el piso a los médicos y a los infectólogos en este complejo contexto por la pandemia de coronavirus: "Los profesionales de la salud se están jugando la vida. Debemos hacerles honor por lo que hacen".

La vida del "Loco" Montenegro

Más allá de su participación en el certamen gastronómico en este 2021, ya era famoso en el ambiente deportivo, aunque él mismo se encargó de aclarar que no llevó a cabo una carrera sencilla en ningún sentido: “Tuve una infancia difícil, me exilié a los 16 años de Argentina. Vi cómo se llevaban mi vida arriba de un camión militar y eso es duro".

"Yo jugaba también al fútbol, pero un día tuve la suerte de que mi padre me dijo ´mirá, al fútbol sos un desastre´. Bahía Blanca, ciudad de básquet... Dejá de hacer daño y jugá al básquet", rememoró entre risas.

Además, recordó que él es "uno de los jugadores más longevos de la historia del básquet” y que fue concejal en Bahía Blanca (por el PRO). Y detalló de qué consta el nuevo proyecto que se estrenará en breve: “Siempre quise juntar a amigos que presenten su arte en un lugar, así será mi programa, y se llamará Clandestino".

La trayectoria del "Loco" Montenegro en el básquet

Nacido el 10 de agosto de 1966 en Bahía Blanca, es considerado uno de los mejores pivotes hispanoamericanos de la historia de su deporte y uno de los más carismáticos también. Brilló en distintos clubes de este país y se destacó en el extranjero: Puerto Rico, Estados Unidos (aunque no llegó a debutar en la NBA), Italia, Venezuela, Uruguay y Chile.

Por si todo ello fuese poco, integró una de las generaciones más trascendentes en esta disciplina y fue de los más talentosos albicelestes de la década de 1990 junto con Héctor "Pichi" Campana, Miguel Cortijo y Marcelo Milanesio, por ejemplo. La curiosidad es que el 20 de febrero de 2016 anunció el regreso a la actividad, aunque a otro deporte: fue jugador de handball de River Plate.