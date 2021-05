Georgina Barbarosa y la necesidad de ganar MasterChef Celebrity: "Necesita la plata"

Según se supo, su situación económica no sería la mejor y su victoria en MasterChef Celebrity iría más allá de la felicidad por coronarse campeona. Fue Andrea Rincón quien dio a entender este panorama sobre Georgina Barbarossa.

La competencia de MasterChef Celebrity está llegando a su fin: esta segunda temporada ya tiene pocos cocineros rumbo a la gran final y aún no se sabe cuál de ellos se quedará con el trofeo y con el premio mayor. Sin embargo, según manifestó Andrea Rincón en Viaje Chef, una de las figuras más emblemáticas del ciclo estaría necesitando el dinero con suma urgencia: Georgina Barbarossa.

Luego de la eliminación de Dani "La Chepi", Andrea Rincón se subió al auto de Robertito Funes Ugarte para acompañar a la nueva cocinera saliente y expresó su deseo de que Georgina Barbarossa y María O'Donnell lleguen a la finalísima por diferentes motivos. "Yo tengo una final que quisiera. A mí me gustaría que gane la tía Georgina Barbarossa o que gane María O’Donnell. La tía necesita la plata y María porque quiere donar el premio”, explicó la actriz, aludiendo a Barbarossa como "La tía".

Por otra parte, Andrea Rincón expresó su malestar al afirmarse que quienes quedan en el certamen son "los mejores" de la segunda temporada. "Yo la amo a Sol, eh. Está todo bien, pero ya está, perdiste. Ya está. Es como que yo vuelva a entrar. Siamo fuori”, aseguró, enfática y se mostró en desacuerdo con los reingresos que quedaron en las semifinales. “Dicen ‘los mejores’. No, ‘los mejores’, nada, si vos ya quedaste afuera”, sentenció quien en los últimos días fue mencionada por su ex pareja, Ale Sergi.

Ale Sergi reveló detalles íntimos de su romance con Andrea Rincón

El cantante Ale Sergi y Andrea Rincón protagonizaron un breve romance hace siete años, que se hizo muy mediático y en el cual la privacidad no fue su fuerte. Y al respecto, el líder de Miranda! se pronunció en PH: Podemos Hablar.

"Yo perdí un poco el control de prácticamente todo, es una situación de la cual ahora puedo hablar más libremente. Siempre fui público, pero desde la música. Me preguntaron sobre mi vida privada y yo no estaba como muy acostumbrado. Avanzaba toda esa etapa y yo me daba cuenta que las cosas se me iban de control. Más cuando yo soy tan fanático del control", comenzó diciendo Ale Sergi.

Acto seguido, el músico agregó: "No me arrepiento de la situación. No pude controlar la exposición, los excesos siempre los controlé. Cuando viene una persona y te dice algo. Viene una persona y te dice 'che, ¿estás feliz?'. ¿De qué me estás hablando?".

"Yo tengo el mejor recuerdo de eso. Fue un momento de la vida de cada uno que por algún motivo teníamos que estar juntos y encontrarnos. Al menos a mí, toda esta situación me lleva a este momento que estoy más relax", explicó Ale Sergi.