El violento ataque de Fernando Iglesias a Andrea rincón luego de su grito peronista en MasterChef

Fernnado Iglesias quiso criticar a Andrea Rincón y quedó en total ridículo.

La falta de seriedad de Fernando Iglesias no es una novedad y los reiterados papelones mediáticos que lo tiene como protagonista son la prueba de ello. Ahora, el diputado macrista no pudo digerir el grito de felicidad que Andrea Rincón lanzó a su salida de MasterChef Celebrity 2 (un alto, fuerte y vibrante '¡Viva Perón!') y en un intento por atacarla, quedó completamente en ridículo ante el apoyo unánime que recibió la querida actriz.

"Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami", lanzó Iglesias en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía del emotivo momento en el que Rincón dejaba el reality. El comentario machista y odiante no pasó desapercibido y la misma red social se encargó de devolverle con la misma moneda el ataque al funcionario. En un acto de justicia, los seguidores de la querida actriz y los fanáticos de MasterChef Celebrity 2, dejaron en total ridículo al tuitero.

Los mejores comentarios de la 'paliza tuitera' que recibió el ultra macrista Fernando Iglesias:

La eliminación de Andrea Rincón de MasterChef Celebrity

Este domingo, Andrea Rincón no logró superar el desafío de la comida de bodegón en el que le tocó realizar un matambre a la pizza, pero tras agradecerle al jurado y a sus compañeros "la paciencia", se fue de la cocina sin olvidarse de lo más importante. "¡Viva Perón, carajo!", expresó más alegre que triste luego de sacarse el delantal negro y dejarlo en su estación.

La actriz atravesó todos los estados de ánimo frente a la cocina más famosa de la Argentina. Si bien comenzó con muy baja performance, semana tras semana fue conquistando al jurado entre risas y llanto, siendo su última semana en el certamen la más difícil ya que no pudo darle en la tecla a las exigencias de los expertos en ninguna de las jornadas.

Las lágrimas no fueron solamente las de la participante eliminada puesto que, tanto sus compañeros, como el conductor y los miembros del jurado, fueron invadidos por la tristeza ante la nueva baja en el certamen. "Fue muy lindo conocerte. En muchas cosas me identifico con vos, ser impulsivo no lo tomo como un defecto. Sos maravillosa, ahora tenés más técnica y vocabulario gastronómico", expresó Damián Betular