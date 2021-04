Damián Betular reveló las sorpresivas propuestas que recibe en las redes: "Quieren que me instale"

Damián Betular se asentó en la televisión argentina siendo jurado de Bake Off y lo ratificó con su incorporación al jurado de MasterChef Celebrity, tanto la primera como la segunda temporada en Telefe. Allí se ganó a los seguidores de los reality de cocina gracias a su simpatía y buena onda.

En este contexto, muchos se preguntan si desde que se volvió más popular le tiran onda a través de las redes sociales. Sin embargo, el pastelero -que aseguró que está soltero- reveló las llamativas propuestas que recibe desde que es jurado del certamen culinario.

"Te puedo asegurar que vienen más como para que vaya a cocinar. En redes tengo Instagram nada más y el otro día vi que el 65 por ciento de mis seguidores son mujeres... Creo que la pastelería llega más a eso. No todo lo que brilla es oro, Franco. Quieren que me instale a cocinar a sus casas", bromeó en diálogo con Franco Torchia en su programa, No se puede vivir del amor (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Damián Betular reveló que es experto en Miss Universo

Damián Betular es conocido en al ambiente gastronómico por su trabajo como chef y pastelero en un exclusivo hotel de la Ciudad de Buenos Aires y su trabajo como jurado en dos exitosos realities como Bake Off y MasterChef Celebrity. Pero no todo es la cocina en la vida del hombre de 38 años oriundo de Dolores y en un móvil de Cortá por Lozano, Donato De Santis reveló cuál es su pasión oculta. "Es Missólogo", confesó el italiano, deschavando a su compañero chef.

Los cocineros se encontraron con Belu Lucius, quien los desafió a desfilar en el estudio de MasterChef y el italiano aprovechó ese momento de diversión para mandar al frente a su compañero. "Una de las pasiones secretas, de la entraña de Damián es ser...", empezó. Y Betular completó: "Missólogo, que es el experto en Miss Universo. Yo me estoy profesionalizando y todo con este tema de la missología".

Luego, los jurados recorrieron las cocinas del certamen de Telefe y al llegar al balcón, en el que los mejores cocineros de la semana miran la gala de eliminación con la tranquilidad de seguir en la competencia, hicieron polémicas declaraciones. "Acá todos se creen que son Dolli Yrigoyen, Francis Mallmann... De acá dan consejos como si supieran", disparó Betular, en referencia a las indicaciones que dan los participantes para ayudar a sus compañeros, pero muchas veces los terminan perjudicando.

"A veces molesta porque los confunde. Si fueran buenos consejos, bueno, pero nunca sucedió", acotó Donato. Y Damián tomó las declaraciones de su compañero para hacer una denuncia contra una de las famosas de la segunda temporada: "Georgina Barbarossa le dio consejos a (Mariano) Dalla Libera para hacer unas croquetas y se lo cargó. Por ahí es una técnica para ir sacando gente". Y sin dar nombres, dijo que hay dos mujeres que "se hacen la que no escuchan" cuando alguno de sus compañeros pide ayuda.