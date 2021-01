La segunda temporada comienza en pocas semanas.

El certamen culinario de MasterChef Celebrity está llegando a su final y sólo quedan seis participantes. La final se llevará adelante el día domingo 17 de enero, y el público espera que Claudia Villafañe sea una de las que pueda llegar a dicha instancia. Sin embargo, la producción del programa ya comenzó a delinear la segunda temporada del ciclo y ya sabe quiénes serán los famosos que pelearán por el nuevo trofeo.

Según manifestó la revista Para Ti, las celebridades que encenderán las hornallas del certamen más exitoso de los últimos meses en la TV argentina son: Carmen Barbieri, Claudia Fontán, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Carola Reyna, Nico Tacho Riera y Gastón Dalmau. De esta forma, ya son 9 los nombres que dieron el sí para formar parte de MasterChef Celebrity II.

Teniendo en cuenta que los participantes deben ser 16, sólo resta que se confirmen los siete famosos restantes para terminar de conformar el staff que buscará estar a la altura de lo que por ahora viene siendo la primera temporada del certamen. Se especula con que las grabaciones comenzarán una vez finalizado el ciclo actual, es decir a partir del 17 de enero.

Si bien MasterChef Celebrity se graba con anterioridad y puertas adentro ya saben quién ha sido el o la ganadora, desde la producción estiman poder volver al ruedo a fines de enero o bien a principios de marzo, como indicaron los primeros rumores. Lo cierto es que la segunda entrega de esta competencia ya está en marcha. Al menos, en cuanto a sus participantes se refiere.

Quiénes serán los miembros del jurado en MasterChef Celebrity II

En cuanto al jurado de MasterChef Celebrity II, lo cierto es que Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui seguirán siendo los encargados de realizar las devoluciones a los cocineros. Cabe recordar que Betular ingresó al elenco luego de la negativa de Christophe Krywonis, el chef francés que fue parte de MasterChef durante sus primeros años en la pantalla de Telefe.

Por otra parte, Marcela Tinayre aseguró que fue contactada por la producción del programa para ser una de las integrantes del elenco en la segunda temporada. Sin embargo, su respuesta fue negativa. En diálogo con Por si las moscas, la hija de Mirtha Legrand afirmó: "Soy fanática de MasterChef, fuera de nuestro programa ese es el mejor y felicito a los que hicieron el casting. Me encanta. Me llamaron para el año que viene, pero prefiero que no".