"Aprendí mucho a hacer recetas fitness": Romina Malaspina habló de su posible participación en Masterchef Celebrity 3

La conductora reveló que le gustaría formar parte de la tercera temporada del reality culinario de Telefé que tiene fecha de estreno para el año próximo.

¿Romina Malaspina se suma a Masterchef Celebrity?. La segunda temporada del reality culinario de Telefe fue un éxito televisivo: tuvo picos de rating todas las noches y los fanáticos ya están a la espera de su tercera temporada.

Los productores de Masterchef ya están pensando en la próxima temporada del reality que conduce el ex Intratables, Santiago del Moro, y que tiene a los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular como jurados. Ya se sabe que comenzarán a grabarlo en septiembre y, posiblemente, se verá a principios del año entrante. Lo que aún no se conocé es a los participantes.

En este contexto, Romina Malaspina habló de la posibilidad de sumarse como participante a la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina y admitió que le gustaría formar parte. Recientemente la modelo abandonó la conducción en Canal 26 para dedicarse a la música. De todas formas, en diálogo con el ciclo Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) afirmó: “No voy a dejar la tele. Me gustaría mucho entrar a Masterchef". Igualmente, reconoció: "Ya hice tres realities y no sé si eso podría quizás dilatar más lo que quiero hacer en la música”.

"Me gustaría mucho entrar a Masterchef", admitió Romina Malaspina.

"Yo aprendí mucho a hacer recetas fitness dulces y saladas”, contó Malaspina, dejando abierta la puerta para las propuestas de la producción del reality. Además, admitió que le gustaba mirar Masterchef y destacó a sus participantes favoritos: “Yo lo miraba Masterchef, no lo seguí mucho, pero me moría de risa con Alex Cannigia y antes con Vicky Xipolitakis".

Incluso la ex Gran Hermano opinó que "los realities son descanso mental”, por lo que es un formato que le agradaría hacer próximamente. ¿Se le dará la oportunidad?.

El nuevo rumbo de Romina Malaspina

Romina Malaspina sorprendió a todos al desembarcar en el mundo del periodismo cuando llegó a Canal 26 como conductora del noticiero. Desde el primer momento, generó polémica tanto por su particular estilo como por sus opiniones. Sin embargo, a menos de un año de haber aceptado este nuevo desafío, la joven decidió tomar nuevos rumbos.

“Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar a mi compañero y excelente periodista, Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé. Cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”, comenzó diciendo la modelo en un posteo de Instagram.

Malaspina ahora apuntará al terreno de la música. Después de muchos años, la modelo decidió cumplir su asignatura pendiente y lanzar su carrera de cantante, para lo cual ya editó su primer single denominado Color.